I disordini anti-migranti di Belfast sono «scioccanti e del tutto inaccettabili». Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese.

«Non esiste alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità, né per chi li ha incoraggiati, online o altrove», ha affermato Starmer, aggiungendo che «è evidente che le persone sono state prese di mira a causa della loro origine» e che «i responsabili sentiranno tutta la forza della legge».

Mentre la ministra britannica per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha affermato davanti ai media che «le persone vengono prese di mira a causa del colore della loro pelle»: questo dovrebbe «disgustare ogni cittadino del Regno Unito che abbia buon senso.» Benn ha anche reso noto che due agenti di polizia sono rimasti feriti durante i disordini della notte scorsa.

Il viceministro Dan Jarvis, numero due del ministero dell'Interno e responsabile della sicurezza, riferendo alla Camera dei Comuni, ha invece comunicato che tre persone sono state arrestate durante i disordini, «ma ne seguiranno sicuramente altri».

Da parte sua Jon Boutcher, il comandante della polizia dell'Irlanda del Nord, nel corso di una conferenza stampa ha lanciato un appello a fermare le violenze. Boutcher ha sottolineato che «nulla può giustificare» quanto accaduto la notte scorsa e ha aggiunto di aver parlato con il Starmer delle proteste, definendole un «atto di autolesionismo» nei confronti delle straordinarie comunità dell'Irlanda del Nord.

«Smettete di dare ascolto agli idioti» che istigano a scendere in strada, ha detto il comandante della polizia, aggiungendo che «li perseguiremo per l'istigazione che hanno messo in atto». Boutcher si riferiva agli appelli alla protesta violenta diffusi online da parte di gruppi dell'ultradestra, a partire dall'estremista Tommy Robinson, sostenuto anche da Elon Musk.

Anche i familiari della vittima hanno rivolto un appello alla calma: «non vogliamo che questa terribile tragedia venga usata per dividere le persone o alimentare l'ostilità». «Siamo devastati ma la protesta pacifica è l'unica via da seguire: abbiamo molti migranti che danno un contributo prezioso al nostro paese, anche nel sistema sanitario e nel settore dell'ospitalità, e dipendiamo da loro per il buon funzionamento del nostro paese. Non vogliamo – hanno sottolineato secondo quanto riporta «The Irish News» – che questa terribile tragedia venga usata per dividere le persone o alimentare l'ostilità».

Intanto le scuole di Belfast hanno chiuso i battenti e gli alunni sono stati rimandati a casa in previsione di nuovi disordini anti-migranti attesi oggi, riporta il «Times» online, secondo cui diversi post diffusi sulle reti sociali invitano a compiere dimostrazioni di massa nel pomeriggio. Un presidio di protesta inoltre è stato annunciato per le 19.00 locali (le 20.00 in Svizzera) davanti all'assemblea legislativa di Stormont.

Boutcher, riporta Skynews, ha annunciato che altri agenti delle forze dell'ordine sono in arrivo a Belfast dal resto del Regno Unito per contribuire a sedare i disordini. «Saremo in strada stasera in numero ancora maggiore rispetto a ieri sera e abbiamo predisposto l'arrivo di rinforzi da altre forze dell'ordine domani. Stiamo cercando di far arrivare altri 200 agenti circa per affrontare la situazione.»

Intanto la giovane sindaca di Belfast, Róis-Máire Donnelly, ha reso noto di essere stata informata dalla polizia di minacce di morte nei suoi confronti. Gli agenti sono andati nella sua abitazione per avvertirla del pericolo dopo la notte di disordini anti-migranti che hanno scosso la città.

In una dichiarazione la trentenne sindaca dello Sinn Féin ha sottolineato che non si farà intimidire e che le minacce non la dissuaderanno dal fare il proprio lavoro e dal rappresentare tutti i cittadini, oltre a lanciare un appello all'unità in un momento di grande tensione per tutta la comunità.

Il governo dell'Irlanda del Nord si riunirà nel pomeriggio per una sessione di emergenza, riporta la BBC sottolineando che l'incontro dovrebbe svolgersi in modalità virtuale.