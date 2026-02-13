Un incendio si è sviluppato martedì mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles appena ristrutturato. In serata sono stati ritrovati sei morti in un ascensore del complesso.

L'incendio è scoppiato nella torre Oxy, un complesso residenziale nel centro di Bruxelles.

Secondo «Le Soir», «nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nei vani ascensore, provocando un incendio al loro interno».

L'incendio, precisa l'emittente RTBF, si è propagato nei tre vani ascensore dell'edificio: un ascensore è stato trovato vuoto, un altro era occupato da diverse persone. Anche un montacarichi è precipitato. Le ricerche si concentrano in quest'area.

In serata la protezione civile al lavoro sul luogo dell'incendio è riuscita ad aprire un varco per raggiungere l'ascensore con persone al suo interno.

I morti trovati sono sei, ha dichiarato alla stampa sul luogo Valentina Marocchi, procuratrice del lavoro di Bruxelles.

Vittime sul lavoro

«Sul posto c'è il medico legale – spiega -. Ora ci sarà l'identificazione delle persone che abbiamo ritrovato per vedere se sono le stesse disperse». Al momento la ricerca si concentra sul primo ascensore.

«Speriamo che il conto si limiti a questo».

I morti «sono tutte vittime sul lavoro».

«Sono precipitati entrambi gli ascensori», ha chiarito Marotti, senza precisare se le vittime si trovassero all'interno delle cabine, siano rimaste schiacciate o cadute nel vano degli stessi ascensori.

Le prime testimonianze parlano comunque di vittime di nazionalità belga e di lavoratori giovani.

Re e primo ministro sul posto

Stando all'Ispettorato del lavoro le condizioni all'interno dei vani ascensore sono particolarmente difficili a causa dei detriti e le operazioni potrebbero durare ancora diverse ore.

«Sono sconvolto dalla tragedia che si è consumata nel cuore della nostra capitale. Il mio pensiero va di cuore alle vittime, ai loro cari e a coloro che sono ancora in attesa», scrive su X il ministro belga dell'interno Bernard Quintin commentando l'incendio.

«Un enorme grazie ai nostri vigili del fuoco e a tutti i servizi che continuano a essere mobilitati».

Intanto re Filippo del Belgio e il primo ministro Bart De Wever sono arrivati sul luogo dell'incendio.