Berlino tira un sospiro di sollievo. È stata liberata una donna che era stata presa in ostaggio in un supermercato nella zona sud della città. Lo ha confermato la Polizia all'agenzia di stampa tedesca Dpa.

«L'ostaggio è stato liberato» e «l'aggressore è stato contenuto», ha detto Florian Nath, portavoce della Polizia, precisando che le forze speciali hanno liberato la donna stamani intorno alle 9.20 ora locale.

Durante l'operazione gli agenti hanno usato il taser.

La donna, si è limitata a confermare la portavoce, è stata assistita sul posto in stato di shock prima del trasferimento in ospedale.

«Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave», ha puntualizzato.

«Richieste difficili da comprendere»

Trasferito in ospedale, con ferite di lieve entità riportate durante l'operazione, anche l'uomo che ieri sera, venerdì, poco dopo le 22, ha preso la donna in ostaggio in un supermercato lungo Hildburghauser Strasse.

Il movente non è ancora chiaro.

La portavoce della Polizia ha ricostruito come dall'uomo siano arrivate «richieste impulsive, difficili da comprendere», quando gli agenti sono riusciti a mettersi in contatto con lui.

Affermazioni che non facevano pensare a un «piano meticoloso».

La testimonianza di un dipendente

Un dipendente del supermercato, un ragazzo di 22 anni che ieri sera era al lavoro, ha raccontato ai giornalisti che prima dell'orario di chiusura un uomo ha estratto un «grande coltello».

«Non ho visto molto. È accaduto tutto molto in fretta», ha affermato, per poi spiegare di essere corso fuori dal punto vendita Rewe con un altro dipendente per chiamare la Polizia.

«Era semplicemente al posto sbagliato nel momento sbagliato», ha detto della donna tenuta in ostaggio, anche lei una dipendente.

Una ricostruzione che la Polizia, sollecitata dalla Dpa, non ha confermato né smentito.