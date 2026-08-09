Caschi in testa e scarpe da ginnastica, ma per il resto completamente nudi, centinaia di persone hanno sfilato oggi in bicicletta per le strade di Berlino per la protezione del clima, del pluralismo e della libertà.

È la prima di un'iniziativa chiamata «World Naked Bike Ride», che ha attraversato oggi il cuore della capitale tedesca, fra la sorpresa di berlinesi e turisti.

La dimostrazione non ha nulla a che vedere col sesso, hanno spiegato gli organizzatori, esponenti del nudismo tanto praticato soprattutto nell'ex Ddr. I circa 500 naturisti, secondo i dati che la polizia di Berlino, hanno manifestato a favore di valori come libertà, pluralismo, ma anche per la protezione del clima e dell'ambiente.