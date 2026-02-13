Proteste La diaspora albanese manifesta a Berna contro la corruzione

Gli espatriati hanno espresso solidarietà nei confronti della «Rivoluzione dei Fenicotteri».

Le proteste in Albania contro la corruzione e il degrado ambientale hanno raggiunto la Svizzera. Circa un centinaio di persone hanno espresso la loro solidarietà al movimento scendendo in piazza oggi a Berna.