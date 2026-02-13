L'attrazione acquatica Poseidon è molto apprezzata dagli amanti delle emozioni forti e che amano rinfrescarsi. Tuttavia, il 31 luglio le cose non sono andate come previsto, poiché le famose montagne russe si sono fermate improvvisamente.

Di conseguenza, i visitatori, che speravano di trascorrere un momento tanto divertente quanto rinfrescante, hanno dovuto armarsi di pazienza e attendere lunghi minuti sotto il sole cocente, con una temperatura di 34 gradi.

Come riporta «20 Minutes», l’Europa-Park ha reagito immediatamente distribuendo ombrelli ai visitatori rimasti bloccati nell’attrazione.

«Tali misure vengono adottate in base alla situazione e messe in atto quando si rendono necessarie», ha spiegato un portavoce del parco. Fortunatamente il guasto è durato solo «pochi minuti».