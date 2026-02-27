L'ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) ha annunciato ieri una sospensione dei blocchi stradali ancora attivi nella regione del Chapare, sua roccaforte politica nel dipartimento di Cochabamba e ultimo focolaio delle proteste antigovernative nel paese.

«Per il momento abbiamo deciso di osservare una tregua, ma non si tratta di una resa», ha sottolineato Evo Morales. (foto d'archivio)

«Per il momento abbiamo deciso di osservare una tregua, ma non si tratta di una resa», ha dichiarato l'ex capo di Stato durante una riunione con i dirigenti dei sindacati dei coltivatori di coca della regione centrale della Bolivia.

I blocchi, iniziati all'inizio di maggio, hanno provocato gravi carenze di carburante, alimenti e medicinali in diverse città e, secondo il governo, almeno dodici morti, nove dei quali pazienti gravi che non sono riusciti a raggiungere gli ospedali a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione.

Secondo le autorità i presidi sono scesi a nove dopo l'entrata in vigore, sabato, dello stato d'emergenza decretato dal presidente Rodrigo Paz per ripristinare la circolazione in Bolivia.