La tensione torna altissima a Damasco. Almeno sei persone sono state uccise e altre 22 sono rimaste ferite in un attacco dinamitardo che ha preso di mira un caffè adiacente al Palazzo di giustizia, nel cuore della capitale siriana.

Non sono ancora chiare le circostanze dell'attentato né l'identità del gruppo che lo ha compiuto.

Non sono ancora chiare le circostanze dell'attentato né l'identità del gruppo che lo ha compiuto. Ma l'episodio arriva mentre diverse aree della Siria continuano a fare i conti con persistenti vuoti di sicurezza, tra attacchi ed episodi di violenza che alimentano i timori per un'ulteriore instabilità nel Paese, in parte occupato dalle forze israeliane dislocate a poche decine di chilometri proprio dalla capitale.

Senza contare il cambio di potere epocale di più di un anno e mezzo fa, con l'attuale leader Ahmad Sharaa, sostenuto da Stati Uniti e Turchia, salito ai vertici del regime dopo aver scalzato l'ex presidente Bashar al-Assad, a capo per un quarto di secolo di un potere dinastico a lungo sostenuto da Russia e Iran.

Sull'attentato fonti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani affermano che l'attacco è cominciato con un'esplosione che ha colpito il caffè, situato a pochi passi dal tribunale, causando morti e feriti prima che alcuni assalitori tentassero di fare irruzione nell'edificio giudiziario, dove le forze di sicurezza sono riuscite a intercettarne alcuni.

Uno degli attentatori quindi sarebbe riuscito a raggiungere l'interno del palazzo seminando il panico tra giudici, dipendenti e cittadini in attesa.

«Chi ha versato il sangue dei siriani pagherà»

Le autorità, ha precisato l'agenzia governativa Sana, si sono affrettate a evacuare completamente l'edificio da una delle porte laterali e a chiuderlo in via precauzionale, nel timore di nuovi attacchi.

Attorno alla zona è stato imposto un rigido cordone di sicurezza, mentre squadre di soccorso sono accorse per portare via le vittime e trasferire i feriti negli ospedali della capitale.

Il governatore di Damasco, Maher Marwan, cognato del leader Ahmad Sharaa e da più parti indicato come il più evidente caso di nepotismo compiuto dal nuovo regime, ha rilasciato dichiarazioni altisonanti di condanna: «Le prossime ore riveleranno tutto, e coloro che hanno versato il sangue dei siriani pagheranno. Ma la Siria starà bene finché saremo uniti, e questo non scuoterà lo Stato siriano».

«Giorno dopo giorno verranno individuati coloro che hanno minato la sicurezza della Siria», ha quindi assicurato Marwan: «Più il Paese raggiunge la stabilità, più ci sarà chi cercherà di danneggiarla».

L'ultimo di una serie di episodi

Il caffè Mushiriya, colpito dall'esplosione, è uno dei locali storici e più popolari della capitale siriana.

Si trova lungo Viale della Vittoria (Nasr), nel quartiere Hijaz, dal nome della storica stazione ferroviaria per La Mecca. È frequentato quasi quotidianamente da avvocati e giuristi, in particolare i più anziani.

L'esplosione arriva dopo una serie di episodi di sicurezza registrati nella capitale negli ultimi mesi. Il 19 maggio le autorità avevano annunciato l'uccisione di un soldato e il ferimento di altri 12 nell'esplosione di un'autobomba nei pressi della Direzione armamenti del ministero.

Nel giugno 2025 un attentatore suicida, che si era detto affiliato allo ‹Stato islamico›, aveva colpito la chiesa ortodossa di Mar Elias, nel quartiere di Dweila, vicino a Bab Sharqi, uccidendo 13 persone e ferendone altre 53.