Boring Company di Elon Musk sta raccogliendo nuovi fondi a una valutazione di circa 20 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato dal «Wall Street Journal», la società punta a raccogliere 4 miliardi di dollari (circa 3,3 miliardi di franchi).

L'azienda di proprietà di Elon Musk è specializzata nella costruzione di tunnel e infrastrutture. (Foto d'archivio)

Nel corso della raccolta fondi del 2022, Boring Company – azienda fondata nel 2016 e specializzata nella costruzione di tunnel e infrastrutture – era stata valutata 5,7 miliardi.

Gli investitori continuano a ritenere che investire nelle società di Musk valga la pena anche se significa pagare un premio più alto.