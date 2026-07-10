Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almería, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato giovedì 9 luglio nel comune di Los Gallardos.

Un incendio boschivo divampato ieri, giovedì in tarda serata nei pressi di Almería, in Andalusia, nel sud della Spagna, ha causato, secondo le autorità locali, la morte di almeno 12 persone.

Alcune sono state ritrovate all’interno dei propri veicoli raggiunti dalle fiamme in una frazione del comune di Bédar.

Un primo bilancio parlava di sei vittime.

Ma «il numero delle persone decedute nell’incendio di Los Gallardos è salito a 12 dopo la conferma di altri sei decessi nella zona colpita», ha indicato alle prime ore di venerdì il Governo regionale dell’Andalusia in un comunicato.

Per il Ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una «tragedia senza precedenti».

Mobilitati molti mezzi

Circa 150 vigili del fuoco e cinque autobotti sono stati mobilitati nella notte tra giovedì e venerdì per domare l’incendio, come precisato dalla stessa fonte.

Le autorità regionali hanno attivato durante la notte «la fase di emergenza, situazione operativa 2, del piano antincendio, a fronte dell’evoluzione e del forte potenziale dell’incendio», aggiunge ancora la nota del Governo.

Giova ricordare come la Spagna ü diventata un Paese molto toccato dal fenomeno del riscaldamento globale e di conseguenza ha registrato negli ultimi anni ondate di caldo sempre più lunghe, a partire dalla primavera, con temperature che a volte hanno superato i 40 gradi, creando le condizioni per incendi devastanti.