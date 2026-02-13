Il congresso ha riunito i principali esponenti del campo conservatore ed è stato caratterizzato dagli interventi del presidente argentino Javier Milei e da un videomessaggio realizzato con l'intelligenza artificiale che riproduceva Jair Bolsonaro, impossibilitato a partecipare perché agli arresti domiciliari.

Nel video, l'ex capo dello Stato ha invitato i sostenitori ad accogliere il figlio «a braccia aperte», definendolo il naturale continuatore del suo progetto politico. Anche l'ex first lady Michelle Bolsonaro, in collegamento video, ha espresso il proprio sostegno alla candidatura del figliastro, sancendo la riconciliazione tra i due dopo gli scambi di accuse delle ultime settimane.

Ospite d'onore, Milei ha ribadito l'appoggio al progetto politico della famiglia Bolsonaro, richiamando la necessità di rafforzare il fronte delle destre in America Latina. Per lui Flavio è «l'unico che può sconfiggere Lula». Nel primo discorso da candidato, il senatore Bolsonaro ha definito il padre «il più grande leader della destra», promettendo di raccoglierne l'eredità politica e affermando di voler «liberare il Brasile» da quello che ha definito un «sequestro». Il politico ha inoltre rivolto dure critiche al presidente Luiz Inacio Lula da Silva e alla Corte Suprema, accusando in particolare il giudice Alexandre de Moraes di perseguitare gli avversari politici e di limitare la libertà di espressione. Tra le priorità del programma ha indicato la riduzione delle tasse, un inasprimento della legislazione penale con pene più severe per gli autori di reati violenti, responsabilità penale per i minorenni e la castrazione chimica per i condannati per stupro di minori.