«Se vinco questa (elezione), saranno quattro Coppe del mondo. Non avrò la possibilità di tentare la quinta», ha esordito l'ex sindacalista facendo un paragone con i Mondiali di calcio, in cui il Brasile ha finora vinto cinque volte.

«Ho deciso che, dopo aver consegnato il Brasile in modo impeccabile al popolo brasiliano, andremo in vacanza per trascorrere altri 20 anni insieme», ha poi dichiarato Lula rivolgendosi alla moglie Janja, presente insieme a lui sul palco della convention del Pt.

Dopo aver governato per due mandati consecutivi nel 2002 e nel 2006, il leader progressista vinse le elezioni di misura contro Jair Bolsonaro nel 2022 e ora punta a restare in carica altri quattro anni.

Lula si candidò già nel 1989, 1994 e 1998, venendo sconfitto.

Alle elezioni di quest'anno riproporrà come suo vice la candidatura dell'attuale vicepresidente, Geraldo Alckmin.