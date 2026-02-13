Il cambio in testa al governo sta già avendo effetti concreti nel Regno Unito.

Premier in carica da meno di una settimana, dopo aver scalzato l'impopolare Keir Starmer dalla guida del Partito laburista di maggioranza e del governo, Andy Burnham è tornato a Manchester – città di cui è stato sindaco non senza successo per 9 anni – per mettere il suggello all'iniziativa in prima persona.

Lo ha fatto presiedendo nella sede della cosiddetta «Number 10 North» una riunione del National Economic Council, il comitato governativo istituito nel 2008 allo scopo di coordinare la risposta alle principali sfide dell'economia britannica.

«Non riesco a dirvi quanto sia orgoglioso, potrebbe essere il giorno più bello della mia vita», ha dichiarato a cose fatte alla carovana dei media spostatasi dietro di lui in direzione nord, calcando l'accento e giocando la carta dell'emozione.

«Per 40 anni, il potere e le risorse sono state risucchiate dal centro – aveva sottolineato in precedenza, riprendendo la polemica contro l'eccesso di accentramento e di privatizzazioni imputato alle ricette neoliberali trapassate da Thatcher a Blair, e oltre – e troppe comunità si sono sentite abbandonate, prive dell'attenzione e degli investimenti che meritavano. Ma i giorni in cui Whitehall (la cittadella ministeriale londinese, ndr) resisteva alla devolution sono finiti per sempre».

«Il più grande riequilibrio di poteri mai visto dal Paese»

A rafforzare il messaggio, ci sono i piani per lo smistamento graduale nella filiale governativa settentrionale – installata a Heron House, in coabitazione per ora con il quartier generale regionale del Gchq, l'agenzia d'intelligence britannica che si occupa di cyber-sicurezza – di almeno 300 funzionari di rango entro fine 2027.

In un contesto che dovrebbe vedere lo stesso Burnham al lavoro da Manchester un giorno alla settimana e tre ministre chiave trasferite lassù in prevalenza: la vicepremier de facto, Louise Haigh, la titolare dell'Istruzione, Lucy Powell, e quella dell'Edilizia e delle Politiche Abitative, Angela Rayner.

Il successore di Starmer giura che non si tratta d'una messinscena simbolica, bensì «del più grande riequilibrio di poteri mai visto dal Paese».

Premessa, fa eco Rayner, di «un modello più equo» e addirittura di «una vera rivoluzione fiscale».

Punta alla working class

A dispetto dello scetticismo di studiosi e sostenitori della devoluzione come Alan Trench, Burnham insiste del resto a evocare una svolta radicale.

Un progetto che non avrà costi pubblici aggiuntivi, azzarda Andy, respingendo le contestazioni di partiti e stampa di destra. E che tuttavia, grandi disegni di riassetto istituzionale a parte, mette in gioco anche dividendi politici vitali per lui e per il Labour.

Il neo premier è infatti mpegnato a cercare di riguadagnare nell'Inghilterra del centro-nord, un tempo operaia, i consensi perduti a man bassa da Starmer, fra i bastioni di quello che fu il «muro rosso» elettorale della working class, a favore del populismo trumpiano anti-immigrazione di Reform Uk di Nigel Farage.

Sfida cruciale per vincere la quale non bastano i segnali di rimonta, per ora embrionali, accreditati dagli ultimissimi sondaggi grazie all'effetto novità di Burnham. E neppure basteranno soltanto gli scandali finanziari sulle donazioni milionarie non dichiarate da Farage.