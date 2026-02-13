Il premier britannico Andy Burnham ha incontrato per la prima volta da quando è in carica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella base della Royal Navy di Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra, parlando di una «stretta partnership» militare tra Londra e Kiev.

L'incontro è avvenuto presso la base navale di Portsmouth.

Visita nel Regno Unito Burnham vede Zelensky: «Presto sarò a Kiev»

Burnham si è detto intenzionato ad andare «presto» in visita in Ucraina, senza specificare una data.

«È stato un incontro molto caloroso, pensavo che avrei legato subito con lui, ed è stato così», ha sottolineato Burnham parlando a «Sky News».

Il premier ha riferito che i due leader hanno discusso di cooperazione militare, in particolare riguardo alla difesa delle infrastrutture nazionali critiche dell'Ucraina durante il prossimo inverno.

Inoltre, come già preannunciato, è stata data agli ucraini la possibilità di sviluppare lo Stone Cloak, un sistema britannico di guerra elettronica progettato per bloccare i sistemi di rilevamento russi e rendere i droni di Kiev più difficili da individuare e intercettare.

Nel corso della visita di Zelensky, i due leader si sono recati alla base navale, hanno incontrato le truppe ucraine in addestramento nel Regno Unito, oltre a tenere un incontro bilaterale.

I media britannici autorizzati a rivolgere domande a Burnham erano comunque molto più interessati alle misure interne politiche ed economiche che il neo primo ministro laburista intende annunciare.