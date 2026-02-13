Lo ha annunciato Downing Street che fa sapere: «Sappiamo quanto sia difficile quest'estate, in particolare per i vigili del fuoco impegnati a domare gli incendi, per gli agricoltori che lavorano in condizioni di siccità e per il personale del Servizio Sanitario Nazionale (Nhs) nei pronto soccorso sovraffollati.

Continueremo ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza delle comunità, proteggere le risorse idriche e salvaguardare l'ambiente.». La riunione si terrà questo pomeriggio e sarà la prima riunione del Cobra presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.