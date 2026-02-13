Il nuovo premier britannico Andy Burnham
Keystone
Il primo ministro britannico Andy Burnham presiederà oggi una riunione del Cobra, il comitato di emergenza del governo britannico, sulla risposta al «caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità».
Lo ha annunciato Downing Street che fa sapere: «Sappiamo quanto sia difficile quest'estate, in particolare per i vigili del fuoco impegnati a domare gli incendi, per gli agricoltori che lavorano in condizioni di siccità e per il personale del Servizio Sanitario Nazionale (Nhs) nei pronto soccorso sovraffollati.
Continueremo ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza delle comunità, proteggere le risorse idriche e salvaguardare l'ambiente.». La riunione si terrà questo pomeriggio e sarà la prima riunione del Cobra presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.