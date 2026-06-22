Altri 35 dipartimenti saranno posti in stato di allerta arancione, il livello immediatamente inferiore rispetto all'allerta rossa. Secondo un calcolo effettuato dall'agenzia France Presse, l'allerta rossa riguarderà 38,8 milioni di persone ai quattro angoli del Paese, Parigi inclusa.

In totale, 89 dipartimenti dell'Esagono saranno in stato di allerta arancione o rossa, per un totale di 63,46 milioni di cittadini.

Due bimbi vittime del caldo

L'ondata di caldo estremo ha causato la morte di due bambini, di due e quattro anni, trovati privi di vita nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia.

«Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo è la principale pista investigativa», ha affermato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39°C.

I due bambini sono stati trovati privi di sensi nella vettura parcheggiata nel garage di casa nel quartiere Bois de l'Ubac di Carpentras. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, sono deceduti entrambi. Lo riporta la Provence sottolineando che i bimbi sono stati trovati in arresto cardiaco.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimasti intrappolati all'interno dell'auto, che era molto calda. Non è ancora chiaro come siano entrati nel veicolo di famiglia né per quanto tempo vi siano rimasti ma, riportano i media francesi, le prime testimonianze raccolte suggeriscono che siano saliti nell'auto all'insaputa della madre 33enne.