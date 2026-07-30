Lo scorso 20 luglio, alle 03_30 del mattino, David Cifaldi, infermiere americano di 32 anni, ha iniziato insieme a due amici la scalata del Granite Peak (3'901 metri), la vetta più alta del Montana, negli Stati Uniti. Tutto procede come previsto fino a circa 300 metri dalla cima.

«A circa 3'600 metri di altitudine ci siamo fermati per organizzare la salita al passo. È stato in quel momento che David ha messo un piede su un sassolino instabile, ha lasciato cadere il bastone da trekking ed è caduto in avanti, atterrando nell'unica posizione che poteva trasformare una banale caduta in un grave infortunio», racconta Jesse Ross, uno dei suoi compagni di viaggio, sulla piattaforma «GoFundMe», dove ha lanciato una raccolta fondi per coprire le spese mediche dell'amico.

E precisa: «Il bastone gli ha perforato il muscolo grande dorsale, uscendo da entrambe le estremità, con una distanza di circa 20 centimetri tra i due punti di perforazione».

Infermiere di pronto soccorso, Cifaldi mantiene la calma e riesce a valutare da solo l'entità delle ferite. E qui arriva quasi un miracolo: i polmoni non sembrano essere stati colpiti e non si nota alcuna emorragia.

Anziché attendere l'arrivo dei soccorsi, decide di tornare indietro con il bastone ancora conficcato nella schiena, tenuto fermo dal gilet da escursionismo.

Deve così percorrere altri 16 km e camminare per oltre sei ore, attraversando nevai e distese di massi, prima di essere finalmente trasportato in ospedale. Dopo la rimozione del bastone, il 32enne è ora in convalescenza.