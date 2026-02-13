L'episodio risale a domenica 19 luglio. La coppia avrebbe raggiunto la spiaggia nel Parco della Maremma con il proprio cane nonostante il divieto di accesso agli animali domestici. Dopo i primi segni del malore si sono dileguati dicendo che andavano a cercare aiuto.

È successo in Italia Cane muore in spiaggia dopo un malore, i proprietari se ne sono andati senza più tornare

Hai fretta? blue News riassume per te Un pastore tedesco è morto sulla spiaggia di Cala di Forno, nel Parco della Maremma, in provincia di Grosseto, dopo aver accusato un grave malore.

La coppia avrebbe raggiunto la spiaggia con il cane nonostante il divieto di accesso agli animali domestici previsto nell'area protetta.

Poco dopo l'arrivo, il pastore tedesco avrebbe manifestato evidenti segni di sofferenza, riconducibili a un colpo di calore.

In quel momento i proprietari avrebbero affidato il cane a una donna, spiegando che sarebbero andati a cercare acqua e assistenza. Da quel momento, però, non hanno più fatto ritorno. Riepilogo creato con

Un pastore tedesco è morto sulla spiaggia di Cala di Forno, nel Parco della Maremma, in provincia di Grosseto, dopo aver accusato un grave malore.

Secondo la ricostruzione fornita dai testimoni presenti, i proprietari dell'animale si sarebbero allontanati con il pretesto di cercare aiuto, senza fare però mai ritorno.

«Era in preda a quello che sembrava un colpo di calore»

L'episodio, come riporta tra gli altri «TGcom24», risale a domenica 19 luglio. La coppia avrebbe raggiunto Cala di Forno con il proprio cane nonostante il divieto di accesso agli animali domestici previsto nell'area protetta.

Poco dopo l'arrivo, il pastore tedesco avrebbe manifestato evidenti segni di sofferenza, verosimilmente riconducibili a un colpo di calore aggravato dalle elevate temperature.

«Era chiaramente disidratato, in forte sofferenza e in preda a quello che sembrava essere un colpo di calore», ha raccontato una testimone al quotidiano «La Nazione».

I bagnanti presenti si sono immediatamente attivati per prestare soccorso all'animale. In quel frangente, sempre secondo le testimonianze raccolte, i proprietari avrebbero affidato temporaneamente il cane a una donna, spiegando che sarebbero andati a cercare acqua e assistenza. Da quel momento, però, non avrebbero più fatto ritorno.

«Siamo sconcertati, vicenda estremamente grave»

Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei presenti, il cane è deceduto dopo aver accusato tre crisi convulsive.

Sull'accaduto è intervenuto anche l'Ente Parco della Maremma, precisando che non è possibile garantire un controllo costante su un territorio così esteso.

L'ente ha inoltre spiegato che la segnalazione ai guardiaparco sarebbe arrivata soltanto diverse ore dopo l'accaduto, poiché inizialmente i presenti si sarebbero rivolti ad altri organismi.

«Siamo sconcertati per questa vicenda, che è estremamente grave», ha dichiarato il presidente del Parco, Simone Rusci. «I nostri guardiaparco sono intervenuti non appena ricevuta la segnalazione, quando però il cane era già in condizioni critiche. All'arrivo, purtroppo, l'animale era già deceduto».

Dal canto suo, l'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) ha definito l'episodio «abominevole» e ha annunciato di aver depositato un esposto alla Procura di Grosseto affinché vengano accertati i fatti, ricostruita l'intera vicenda e individuati gli eventuali responsabili.