Era carico di munizioni l'aereo cargo ucraino di Antonov Airlines a fianco al quale ieri è stato rinvenuto un drone carico di esplosivo allo scalo di Lipsia, in Germania.

È quello che rivelano Ndr, Wdr e Sueddeutsche Zeitung. Secondo un rapporto della polizia, citato dai media tedeschi, il velivolo era atterrato col carico poco prima dalla Francia e le munizioni avrebbero dovuto essere trasportate ancora altrove.

Secondo il rapporto, alcuni dipendenti dell'aeroporto hanno notato un drone che si muoveva «in sospensione» fra due aerei della compagnia statale ucraina Antonov Airlines alle 23.42. Inoltre si sarebbe arrivati a un «contatto fra il drone e un dipendente». Successivamente l'oggetto volante è rimasto poggiato a terra, ed è stato sequestrato dalla polizia locale. Il sistema di sensori antidrone, attivo nello scalo cruciale per il trasporto Dhl in Europa e anche per i movimenti di carichi di armi della Nato, non è riuscito a rilevarlo.

Il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt ha spiegato ieri sera che chi si nasconde dietro quello che sembra uno «scenario da attacco ibrido» possiede sofisticate competenze tecniche e che quanto accaduto non ha una dimensione dilettantistica ma professionale.