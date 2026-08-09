Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo va attuato, i rientri dei casi Dublino devono essere operativi. Dopo l'Italia e la Spagna, ecco ora la Germania.

La crisi di Ceuta sembra, insomma, aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione. E gli effetti, ora, sono imprevedibili. E per l'Italia la partita si complica. Già, perché nel nuovo Patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno, non si parla solo di frontiere esterne e hub nei Paesi terzi. Viene disciplinata, in maniera più rigorosa, la questione dei movimenti secondari, tradizionale punto d'attrito tra l'Italia e i Paesi di secondo approdo, come la Germania, l'Austria e la Francia.

«Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del Sistema europeo comune di asilo» e Berlino «si aspetta che, a partire da tale data, vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia», ha spiegato un portavoce del ministero dell'Interno tedesco.

Il doppio binario della Germania

L'iniziativa della Germania si inscrive su due binari. Il primo è prettamente politico. A Bruxelles guardano con crescente attenzione alle mosse del cancelliere tedesco Friedrich Merz in vista del 6 settembre, quando si voterà in Sassonia-Anhalt, il Land della Germania dove l'estrema destra dell'AfD è data saldamente in vantaggio.

Sarà quello il primo appuntamento elettorale di un autunno - e questo è uno dei maggiori timori che serpeggiano a Bruxelles - che rischia di essere dominato dalle campagne elettorali nei principali Paesi membri: Italia, Spagna, Francia e Polonia. In tutti, nel 2027, si voterà.

C'è, tuttavia, anche una precondizione normativa nella mossa di Berlino. In una valutazione dello scorso 15 luglio, la Commissione constatava che il governo di Roma, dall'entrata in vigore del Patto sulla migrazione il 12 giugno, non aveva ancora attuato le norme sul rientro di quei migranti che, una volta sbarcati in Italia, si erano mossi verso un altro Paese membro dell'Ue.

Il richiamo della Commissione

«Durante le prime settimane di applicazione del regolamento Ue sulla gestione dell'asilo e della migrazione, ovvero tra il 12 giugno e il 7 luglio, otto Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni relative alla presentazione di richieste di presa in custodia di migranti: sono stati richiesti 12 trasferimenti all'Italia, ma questa li ha respinti», spiegava la Commissione nel documento.

Con una postilla: «Uno Stato membro ricevente non può rifiutare un trasferimento e deve proporre una data alternativa» per farlo. Solo in un caso il Paese in questione potrebbe esimersi: prendendosi in carico le domande di asilo dirette a un altro Stato membro, alleggerendo, così, l'eventuale emergenza di quest'ultimo.

Nello stesso documento la Commissione esprimeva una valutazione sensibilmente più positiva per la Grecia e la Spagna, altri due Paesi coinvolti nei movimenti secondari. Berlino, dal canto suo, ha aggiunto che «nell'ambito di accordi bilaterali, nell'autunno del 2025 l'Italia e la Grecia hanno acconsentito a reintrodurre le norme di Dublino a partire dall'entrata in vigore del nuovo sistema di asilo nel giugno 2026».

L'attesa della risposta italiana

Né l'Italia né l'esecutivo Ue hanno commentato ufficialmente la mossa di Berlino. Frattanto, l'Ue, dopo il tentativo di mediazione messo in campo ieri tra Roma e Madrid, tornerà a esprimersi sul dossier migrazione nei prossimi giorni.

Aspettando, forse, il 15 agosto, data indicata dal governo italiano come possibile fine dei controlli Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ma l'attenzione, a Bruxelles, resta alta. Affrontare un autunno caldissimo, dal punto di vista dei dossier, con un'Europa sfilacciatasi inaspettatamente in estate, è l'ultima cosa che Ursula von der Leyen vorrebbe.