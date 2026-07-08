Una politica paraguaiana ha rivolto pesanti insulti al calciatore francese Kylian Mbappé. Il giocatore si è difeso e anche nel suo Paese l’indignazione è grande. Chi è Celeste Amarilla de Boccia?

Tra scandali e polemiche Chi è la controversa politica Celeste Amarilla de Boccia, che ha rivolto insulti razzisti a Mbappé?

Hai fretta? blue News riassume per te La senatrice paraguaiana Celeste Amarilla de Boccia ha rivolto pesanti insulti a Kylian Mbappé sui social media dopo la partita dei Mondiali tra Paraguay e Francia.

Il calciatore francese ha reagito e si sta valutando la possibilità di intraprendere azioni legali.

In seguito la politica ha in parte relativizzato le sue dichiarazioni, spiegando che il conflitto riguardava solo il calciatore a titolo personale e non la Francia.

La giurista è nota per il suo stile conflittuale ed è già stata coinvolta più volte in scandali e polemiche politiche.

Dopo l'accesa partita degli ottavi di finale dei Mondiali tra Paraguay e Francia (0-1), la politica paraguaiana Celeste Amarilla de Boccia ha insultato il calciatore francese Kylian Mbappé sui social media.

L'ha definito un «idiota» che non ha nemmeno imparato a scrivere. «Invece del latte materno ha succhiato noci di cocco, e le parole più colte che abbia mai sentito sono state quelle degli scimpanzé. Se solo gli avessi mostrato il dito medio, Orlando Gill. Lo faccio anch’io al Senato, e lì non succede proprio nulla!!!»

Mbappé ha reagito a queste affermazioni, descrivendola come «una donna spregevole e indegna della sua carica». La Federazione calcistica francese intende intraprendere un’azione legale contro la senatrice.

A seguito di ciò, de Boccia ha pubblicato una lettera. Il messaggio principale era che il suo problema riguardava solo lei e il giocatore e non aveva nulla a che vedere con la Francia. Ha espresso rammarico per alcune delle sue dichiarazioni.

Allo stesso tempo, però, ha chiesto a Mbappé di scusarsi per la «violenza di genere». Ha avvertito il calciatore francese che avrebbe intrapreso azioni legali qualora non avesse ritrattato le sue dichiarazioni.

Chi è la politica considerata controversa anche in Paraguay?

Attiva in politica sin da giovane

Celeste Josefina Amarilla de Boccia è nata il 21 ottobre 1964 a San Juan Bautista, nel dipartimento di Misiones, in Paraguay.

Dopo la scuola elementare e media, ha frequentato il Collège de l’Immaculée Conception ad Asunción e successivamente ha studiato giurisprudenza presso l’Universidad del Norte.

Già durante gli studi di giurisprudenza, de Boccia era impegnata in politica. Era membro del Partito Liberale Radicale Autentico (PLRA - Partido Liberal Radical Auténtico) ed è stata cofondatrice della sua organizzazione giovanile.

Il partito è la seconda forza politica del Paraguay e lo storico avversario principale del Partido Colorado, di orientamento conservatore.

In quanto membro dell’Internazionale Liberale, sostiene in linea di principio la democrazia, la libertà individuale, i diritti umani e l’economia sociale di mercato.

Una politica dallo «stile di opposizione combattivo»

Nei decenni successivi, de Boccia ha ricoperto diverse cariche a livello comunale e regionale, prima di riuscire a fare il salto nella politica nazionale.

Ancora oggi la giurista rappresenta il PLRA ed è senatrice in Paraguay dal 2023. Mentre dal 2018 al 2023 è stata deputata al Congresso Nazionale del Paraguay.

Si sa poco della sua vita privata, tranne che è stata sposata con Franklin Rafael Boccia Romañac, anche lui politico, e ha una figlia.

Prima dell’episodio con Mbappé, de Boccia non aveva quasi attirato l’attenzione a livello internazionale. Il portale di notizie brasiliano «UOL» la descrive come una politica dallo «stile combattivo di opposizione».

Si è fatta un nome utilizzando in modo mirato i social media per attaccare pubblicamente i suoi avversari e denunciare presunte irregolarità. I suoi sostenitori la osannano per il suo modo di fare diretto, mentre i suoi critici le rimproverano il populismo e la mancanza di moderazione politica.

Una grave accusa nel 2020

Particolarmente grave è stata un’accusa risalente al 2020.

De Boccia, all’epoca deputata alla Camera bassa del Paraguay, ha dichiarato pubblicamente e successivamente anche in Parlamento che, secondo la sua valutazione, tra il 60 e il 70% dei deputati avrebbe ottenuto il proprio mandato grazie a fondi di provenienza dubbia.

Ha parlato di «dinero sucio» (in italiano: «denaro sporco») e ha lasciato intendere che i fondi provenienti dalla corruzione, dal contrabbando o persino dal traffico di droga finanziassero le carriere politiche.

In seguito gli oppositori politici hanno chiesto la sua sospensione. Il 7 ottobre 2020 la camera dei deputati ha votato con 47 voti a favore di una sospensione di 60 giorni senza stipendio.

La motivazione ufficiale era che de Boccia avrebbe offeso i suoi colleghi e mosso accuse infondate.

A quel punto si è difesa sostenendo di aver semplicemente segnalato un problema ben noto. Ha fatto riferimento a precedenti resoconti sui legami di alcuni politici con reti criminali e ha dichiarato espressamente di non voler ritrattare la propria affermazione. Ha criticato il procedimento, definendolo un tentativo di mettere a tacere le voci critiche.

Il caso ha suscitato un ampio dibattito in Paraguay. I critici le hanno rimproverato di diffamare in modo indiscriminato il Parlamento. I sostenitori, invece, hanno visto nella sospensione una forma di censura politica e un segnale che fosse meglio tacere sulle accuse di corruzione.

De Boccia ha poi presentato ricorso alla Corte costituzionale per opporsi alla sospensione. Ha perso la causa e la sospensione è quindi rimasta valida.

Accuse ripetute e turbolenze politiche

Ma non è tutto: nel marzo 2022, durante una seduta parlamentare, de Boccia ha accusato diversi deputati di avere legami con il traffico di droga o di essere loro stessi coinvolti in attività criminali.

Poco dopo ha ammesso pubblicamente di non disporre di prove sufficienti a sostegno di tali accuse e si è scusata. In seguito diversi politici coinvolti hanno annunciato di voler intentare cause per diffamazione e calunnia.

La polemica si è inasprita ulteriormente nel giugno 2022: l’attuale senatrice è stata nuovamente oggetto di critiche dopo la diffusione di un video relativo a una riunione interna al partito.

Nel filmato si aveva l’impressione che avesse ammesso il pagamento di tangenti in relazione a gare d’appalto per i pasti scolastici, come riportato da diversi media, tra cui «La Nación», avessero riportato.

È stata sporta denuncia contro di lei. De Boccia ha successivamente negato di aver reso confessione, attribuendo la sua dichiarazione a un errore linguistico. Non è mai stata pronunciata alcuna condanna penale.

Mario Abdo Benítez, ex presidente del Paraguay. Wikipedia

Già nel 2019 de Boccia era stata coinvolta nella cosiddetta «crisi di Itaipú» tra Paraguay e Brasile. In qualità di deputata dell’opposizione, aveva sostenuto una procedura di impeachment contro l’allora presidente paraguaiano Mario Abdo Benítez.

La crisi è stata innescata da un accordo segreto in materia di energia con il Brasile, che in Paraguay era considerato dannoso per il Paese. Sotto forte pressione politica, l’accordo è stato infine revocato, come riportato da diversi media, tra cui il quotidiano brasiliano «Folha de S. Paulo».

Il governo paraguaiano prende le distanze

Almeno da questa settimana, la politica dovrebbe essere nota in tutto il mondo: come quella che ha rivolto insulti razzisti a Mbappé. Anche il governo paraguaiano ha nel frattempo preso le distanze dalle dichiarazioni di de Boccia.

«Sono in contrasto con i valori e i principi che promuovono la convivenza pacifica e il rispetto della dignità umana, come quelli sostenuti dal nostro Paese», ha dichiarato il ministero degli esteri.

Tali dichiarazioni «rientrano esclusivamente nella loro responsabilità personale» e «non riflettono in alcun modo la posizione del governo della Repubblica del Paraguay né quella del popolo paraguaiano», si legge inoltre nella dichiarazione.

Resta da vedere quali conseguenze dovrà affrontare Amarilla de Boccia.