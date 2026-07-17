Dopo l’introduzione obbligatoria del sistema di avviso della velocità, potrebbe arrivare il passo successivo: la Commissione europea sta valutando una tecnologia che consentirebbe alle auto nuove di rallentare automaticamente fino al limite di velocità consentito. I critici mettono in guardia da possibili malfunzionamenti e da un’ingerenza nella libertà degli automobilisti.

Chi, ad esempio, guida troppo veloce in Germania, sarà presto costretto a rallentare.

Hai fretta? blue News riassume per te L'UE sta valutando un sistema che potrebbe adattare automaticamente la velocità delle auto nuove ai limiti di velocità.

La tecnologia dovrebbe basarsi su GPS, rete mobile e telecamere, intervenendo attivamente nella guida.

L'UE sottolinea che le valutazioni si trovano ancora in una fase molto iniziale. Riepilogo creato con

A quanto pare, l’Unione Europea sta valutando una nuova tecnologia che in futuro potrebbe impedire tecnicamente di superare i limiti di velocità.

Le auto di nuova generazione dovrebbero essere in grado di riconoscere automaticamente i limiti e adeguare autonomamente la propria velocità.

Secondo le ipotesi attualmente note, il sistema determinerebbe la posizione del veicolo tramite navigazione satellitare, rete mobile e telecamere. Se l’auto rilevasse un limite di velocità inferiore, potrebbe ridurre la potenza del motore e frenare automaticamente il veicolo.

In determinate situazioni - ad esempio durante un sorpasso o per effettuare una manovra evasiva - il conducente dovrebbe comunque poter intervenire all’ultimo momento.

Con questo sistema, tuttavia, non sarebbe più possibile mantenere costantemente una velocità superiore a quella consentita.

I progetti suscitano critiche

L’idea non è del tutto nuova. Dal luglio 2024, tutte le auto di nuova immatricolazione nell’UE devono essere dotate di un assistente intelligente della velocità (ISA).

Finora questo sistema si limitava ad avvisare il conducente in caso di superamento del limite. La tecnologia ora in discussione interverrebbe invece, per la prima volta, direttamente nel controllo del veicolo.

I progetti stanno suscitando critiche. Gli oppositori mettono in guardia da possibili malfunzionamenti, attacchi informatici e da uno «scenario da Grande Fratello». Inoltre, sottolineano che i sistemi attuali non sempre rilevano in modo affidabile i limiti di velocità.

Uno studio condotto dall’istituto di ricerca britannico Thatcham Research ha evidenziato, nel complesso, un’elevata percentuale di successo dei sistemi di assistenza attualmente in uso.

Tuttavia, nel riconoscimento di specifici limiti di velocità, i risultati sono stati nettamente inferiori: in alcuni casi, infatti, i cartelli sono stati interpretati in modo errato.

Situazione poco chiara in Svizzera

Nel frattempo, la Commissione europea invita alla cautela. Un portavoce ha dichiarato che le discussioni si trovano ancora in una «fase puramente esplorativa».

Al momento non è quindi chiaro se da queste valutazioni scaturirà effettivamente una legge, né quando un’eventuale tecnologia di questo tipo potrebbe essere introdotta.

Anche in Svizzera non è ancora stata presa alcuna decisione. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha dichiarato a «20 Minuten» che la Svizzera non partecipa alle valutazioni dell’UE, ma segue gli sviluppi e, se necessario, esamina le direttive internazionali.