Chi sta per partire in vacanza per il Bel Paese deve metterlo in calcolo: l'apice della terza ondata africana è atteso entro il week end, poi il cambiamento climatico potrebbe portare sollievo.

Sotto la morsa del caldo Chi sta per partire per l'Italia lo deve sapere: le temperature saranno davvero infernali

In sintesi L'Italia si avvicina al picco della terza ondata di caldo africano, con temperature che raggiungeranno fino a 46°C in Sardegna e Sicilia entro il week end.

Le previsioni indicano che il caldo più intenso durerà fino a domenica, con punte di 41-42°C in molte regioni del Sud e valori elevati anche al Nord.

Per la prossima settimana si attende un calo graduale delle temperature, che potrebbe portare le temperature anche sotto le medie storiche del periodo.

Gli esperti evidenziano come queste ondate di calore siano un chiaro segnale dei cambiamenti climatici in atto. Riepilogo creato con

Il caldo anomalo, intenso e sfiancante tocca anche la Svizzera, ma chi sta programmando di partire per le vacanze estive in Italia lo deve sapere: l'Italia si prepara ad affrontare il picco di una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni, con temperature che raggiungeranno livelli record e un'estate che si conferma tra le più calde di sempre.

Secondo le previsioni di «iLMeteo.it», l’apice di questa terza ondata africana è previsto entro il week end, prima di un drastico cambio di rotta che potrebbe portare un calo delle temperature e un po’ di sollievo ai cittadini.

Sardegna e Sicilia infernali

A «Adnkronos», Lorenzo Tedici ha sottolineato come, nonostante i temporali che oggi interesseranno il Nord Italia, la «cappa» di calore non si allenterà.

Anzi, si attendono punte di calore estremo che supereranno i 41-42°C in molte zone del Sud, con città come Cagliari, Nuoro, Caltanissetta e Foggia che segneranno i record di questa ondata.

In alcune aree della Sardegna si prevede di raggiungere i 46°C, mentre in Sicilia si sfioreranno i 45°C - valori che rappresentano un serio campanello d’allarme sul riscaldamento climatico.

Per le zone interne delle isole, le temperature potrebbero risultare ancora più elevate, aggravando le condizioni di disagio per la popolazione e le attività agricole.

La situazione si inserisce in un quadro di emergenza climatica che ha già visto, negli ultimi anni, un aumento delle ondate di calore e degli eventi climatici estremi in Italia e nel Mediterraneo.

Week end di grande calore, ma con qualche lieve attenuazione

Secondo le previsioni, anche se il fine settimana non porterà sollievo, si registrerà una lieve diminuzione delle temperature nel nord Italia, con variazioni di circa 1-2°C.

Sabato le temperature rimarranno elevate, con punte di 41°C a Caltanissetta e 39°C in varie regioni del Sud, tra Sicilia, Sardegna e Calabria. Umbria e Puglia si manterranno sui 38°C, mentre al Nord un aumento di nuvolosità potrebbe contribuire a un lieve calo termico.

«Chi sperava in un calo significativo durante il fine settimana dovrebbe riconsiderare le proprie aspettative», commenta il meteorologo.

Settimana prossima temperature più «miti»

«Per una vera svolta bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana, quando le temperature inizieranno a scendere gradualmente, portandosi anche sotto le medie storiche del periodo (1991-2020)».

Le previsioni a lungo termine indicano un possibile ritorno a condizioni più miti a partire da martedì, con l'ingresso di correnti più fresche provenienti dall'Atlantico che potrebbero contribuire a un'ondata di sollievo temporaneo.