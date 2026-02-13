Immagini dall'encierro di San Fermin
Keystone
Cinque persone sono rimaste ferite, di cui tre ricoverate in ospedale, nel primo «encierro», le tradizionali corse davanti ai tori a Pamplona, in Navarra.
Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità della regione, Fernando Dominguez, in dichiarazioni riprese dall'emittente Tve.
I ricoverati hanno riportato un trauma cranico e contusioni agli arti, ma nessuno è stato ferito da cornate dei tori. I sei bovini dell'allevamento Fuente Ymbro hanno completato il percorso lungo le viuzze del centro storico in maniera rapida, compatta e veloce.
Le autorità hanno fatto appello alla massima prudenza per l'allerta di livello arancione per il caldo in vigore in Navarra, con «altro rischio» per la salute, e hanno raccomandato ai residenti e ai turisti giunti per le tradizionali feste di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali, l'ingestione di alcolici e di idratarsi in maniera adeguata
Il Comune stima in oltre 12'500 i turisti giunti per assistere alle feste di San Fermin per le quali è stato predisposto un dispositivo sanitario con 17 posti di soccorso e 16 ambulanze lungo il percorso compiuto dai tori.