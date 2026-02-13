Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità della regione, Fernando Dominguez, in dichiarazioni riprese dall'emittente Tve.

I ricoverati hanno riportato un trauma cranico e contusioni agli arti, ma nessuno è stato ferito da cornate dei tori. I sei bovini dell'allevamento Fuente Ymbro hanno completato il percorso lungo le viuzze del centro storico in maniera rapida, compatta e veloce.

Le autorità hanno fatto appello alla massima prudenza per l'allerta di livello arancione per il caldo in vigore in Navarra, con «altro rischio» per la salute, e hanno raccomandato ai residenti e ai turisti giunti per le tradizionali feste di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali, l'ingestione di alcolici e di idratarsi in maniera adeguata

Il Comune stima in oltre 12'500 i turisti giunti per assistere alle feste di San Fermin per le quali è stato predisposto un dispositivo sanitario con 17 posti di soccorso e 16 ambulanze lungo il percorso compiuto dai tori.