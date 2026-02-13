Con la scalata di tutte le 14 vette di ottomila metri in tempo record e il documentario di Netflix «14 Peaks», Nirmal «Nims Dai» Purja è diventato famoso in tutto il mondo. Pochi giorni fa ha perso la vita in una valanga sul Broad Peak, in Pakistan. Reinhold Messner rende omaggio all’icona dell’alpinismo.

La leggenda dell'alpinismo Nirmal Purja ha perso la vita in una valanga.

Aveva 43 anni

Aveva 43 anni Reinhold Messner piange la morte dell’icona dell’alpinismo Nirmal Purja: ecco il suo commento

Hai fretta? blue News riassume per te L'alpinista estremo Nirmal «Nims Dai» Purja ha perso la vita in una valanga sul Broad Peak, in Pakistan. Il suo corpo è stato ritrovato al termine di un'operazione di ricerca su larga scala.

Purja è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla scalata record di tutte le 14 vette di ottomila metri in sette mesi e al documentario di Netflix «14 Peaks». Di recente, ha cercato di diventare il primo uomo a scalare tutte le 14 vette due volte senza ossigeno.

Reinhold Messner e numerose personalità internazionali hanno reso omaggio a Purja, definendolo un alpinista eccezionale.

Allo stesso tempo, gli esperti avvertono che il cambiamento climatico sta aggravando ulteriormente il rischio di valanghe e caduta di massi nel Karakorum. Riepilogo creato con

A seguito della valanga verificatasi nel nord del Pakistan, è stato ritrovato il corpo dello scalatore di fama mondiale nepalese-britannico Nirmal «Nims Dai» Purja.

Lo ha confermato la sua agenzia di spedizioni, Elite Exped. Il contatto con la sua cordata si era interrotto a seguito di una valanga verificatasi giovedì mattina, dopodiché era stata avviata un'operazione di soccorso su larga scala.

Secondo i dati forniti dall’ACP, tra gli alpinisti deceduti figurano in totale sei nepalesi, un pakistano, un cinese, uno statunitense e un omanita.

Profondo dolore e tristezza

«Con profondo cordoglio e immenso dolore confermiamo la tragica scomparsa di Nirmal Purja», ha scritto la sua agenzia in un comunicato pubblicato su Instagram.

«La tragica morte di sei nepalesi e di altri quattro alpinisti stranieri, tra cui il detentore del record mondiale Nirmal Purja, nella catena montuosa del Karakorum in Pakistan, ci sconvolge», ha scritto su Facebook il primo ministro nepalese Balendra Shah.

Anche la leggenda dell’alpinismo Reinhold Messner ha reso omaggio a Purja: «Ciò che rimane non è solo il dolore per la sua morte, ma anche il ricordo di una vita che ha vissuto appieno», ha scritto su Instagram.

«È stato un privilegio averlo conosciuto. »Ha inoltre aggiunto di essere con la sua famiglia con il pensiero.

Alpinista da record e documentario su Netflix

Secondo quanto riferito dall’ACP, la spedizione composta da dieci membri era guidata da Purja. L'alpinista ha fatto notizia a livello internazionale, tra l’altro, dopo aver scalato nel 2019 tutte le 14 vette di ottomila metri in sette mesi, stabilendo un record.

Nell’agosto 2023 il suo record è stato superato da una norvegese e da un nepalese che facevano parte della stessa squadra.

Con un misto di sfida e sicurezza di sé, Purja chiamò la sua missione di allora «Project Possible» (Progetto Possibile).

«Quando parlavo del progetto, la gente rideva», disse all’epoca alla dpa nella capitale nepalese, Kathmandu. «Dicevano che non sarebbe stato possibile.»

La produzione Netflix «14 Peaks: Nothing is Impossible» è dedicata alla sua impresa.

Il documentario mostra le condizioni meteorologiche estreme a cui sono esposti gli alpinisti in alta quota e racconta il delicato equilibrio tra vita e morte vissuto da Purja durante la sua spedizione estrema. In precedenza aveva pubblicato, con il nome di Nimsdai Purja, un’autobiografia che è diventata un bestseller.

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Il Broad Peak non faceva inizialmente parte del suo piano, aveva scritto Purja lunedì sulla piattaforma X.

Dopo il Gasherbrum II – un altro Ottomila pakistano – gli mancavano solo il Broad Peak e il Cho Oyu per diventare la prima persona ad aver scalato due volte tutti i 14 Ottomila senza ossigeno.

La BBC ha riferito che Purja ha scoperto la sua passione per l’alpinismo durante il periodo in cui prestava servizio come soldato d’élite nella Marina britannica.

Nel 2018 è stato insignito di un’onorificenza dalla regina Elisabetta II. Anche suo padre e i suoi fratelli maggiori hanno fatto parte delle forze armate britanniche, riferisce l’emittente.

Laura Dahlmeier è morta nella stessa regione

Quasi esattamente un anno fa, il 28 luglio 2025, la tedesca Laura Dahlmeier ha perso la vita durante un'ascensione sul Laila Peak. I luoghi dell’incidente sono vicini tra loro.

La 31enne, guida alpina qualificata, era in escursione con la sua compagna di cordata quando, durante la discesa a 5'700 metri di altitudine, è stata colpita alla testa da una caduta di massi. Si presume che sia morta sul colpo.

Nonostante le operazioni di soccorso avviate immediatamente, nessuno è riuscito a raggiungerla a causa del persistente pericolo di caduta massi e delle difficili condizioni meteorologiche.

L’operazione di soccorso è stata infine sospesa, poiché era espressa e scritta volontà di Dahlmeier che, in un caso del genere, nessuno dovesse rischiare la vita per salvarla.

La sua salma è rimasta sulla montagna, dove ha trovato la sua ultima dimora.

Per l'esperto il cambiamento climatico causa più valanghe nella zona

Il Broad Peak è la dodicesima vetta più alta del mondo e si trova nella catena del Karakorum, al confine tra Pakistan e Cina. Questa regione dell'estremo nord del Paese attira ogni anno numerose spedizioni alpinistiche internazionali.

In quanto Ottomila, il Broad Peak è una montagna impegnativa e in passato si sono verificati ripetutamente incidenti, afferma Irfanullah Baig, un esperto alpinista pakistano.

Ma con il cambiamento climatico, valanghe, condizioni meteorologiche avverse e cadute di massi sarebbero in aumento.

«Le temperature nei villaggi ai piedi delle montagne raggiungono i 40 gradi. Di conseguenza, non c’è più un manto nevoso stabile ed è molto probabile che lo scioglimento della neve provochi valanghe in qualsiasi momento», spiega l’esperto.

*Con materiale della DPA.