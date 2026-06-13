Il generale di più alto grado degli Stati Uniti ha effettuato una visita segreta e rapida al quartier generale del Comando Centrale in Florida alla fine del mese scorso per essere informato di persona sui piani dell'esercito americano di inviare truppe di terra in Iran per impossessarsi con la forza dell'uranio altamente arricchito, secondo quanto riferito alla Cnn da due fonti a conoscenza della questione. Intanto l'Iran avrebbe nascosto le sue scorte ancora più in profondità, rendendole molto difficile da raggiungere.

Medio Oriente La CNN: «Gli USA hanno valutato azione di terra per recuperare l'uranio», che ora l'Iran ha sotterrato più in profondità

Secondo le fonti, i briefing erano così urgenti e delicati che il generale Dan Caine è dovuto correre da Bruxelles, dove si trovava per un incontro NATO, a Tampa il 19 maggio.

La natura di alto livello e l'urgenza dei briefing sottolineano quanto l'amministrazione fosse vicina a dare il via libera all'operazione di terra ad alto rischio, hanno aggiunto le fonti.

Secondo una delle fonti, Caine ha poi informato il presidente Donald Trump sulle opzioni per una simile operazione.

Ecco cosa ha frenato Trump

Ma Trump ha fatto una pausa dopo essere stato avvertito che ciò avrebbe probabilmente provocato una dura rappresaglia iraniana, prolungando la guerra e gettando l'economia globale in un ulteriore caos, hanno detto le fonti.

Trump ha anche espresso preoccupazione per il potenziale numero significativo di vittime statunitensi. Le discussioni sull'invio di truppe di terra in Iran, avvenute proprio il mese scorso, dimostrano quanto gli Stati Uniti siano andati vicini a una massiccia escalation del conflitto.

Secondo quanto riferito alla Cnn da tre persone a conoscenza dei fatti, Teheran starebbe anche pianificando un'«opzione nucleare» di natura economica nel caso in cui i negoziati con gli Stati Uniti fallissero e la guerra riprendesse: convincere gli Houthi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandab.

La carta in mano all'Iran sono gli Houti, perché non la usano?

Qualora venisse lanciata un'operazione di terra per recuperare l'uranio, il rischio di danni economici derivanti dalla chiusura dello stretto di Bab al-Mandab potrebbe essere catastrofico per l'economia mondiale.

Secondo le fonti, gli iraniani si sono astenuti finora dal coinvolgere gli Houthi in tale azione solo perché sanno che potrebbe far deragliare i colloqui di pace in corso.

Ma resta una carta che l'Iran potrebbe giocare se la trattativa fallisse e gli Stati Uniti riprendessero le operazioni di combattimento su vasta scala, un'ipotesi che Trump ha sempre evitato.

Uranio irraggiungibile?

Nelle ultime settimane, l'Iran ha intensificato drasticamente gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio quasi a livello di produzione bellica, facendo crollare deliberatamente tunnel e minando gli ingressi con mine esplosive, secondo cinque fonti dei servizi segreti statunitensi, scrive sempre la Cnn.

Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile, pericoloso e dispendioso in termini di tempo rispetto a solo un mese fa, quando Trump aveva pubblicamente lasciato intendere che avrebbe potuto ordinare all'esercito statunitense di sequestrarlo, hanno affermato le fonti.

Le nuove fortificazioni iraniane aggiungono un ulteriore livello di complessità all'accordo proposto dall'amministrazione del tycoon con Teheran per la rimozione e la distruzione dell'uranio e sollevano interrogativi su chi si assumerà il pericoloso compito di estrarlo.

L'uranio sarebbe distrutto in loco?

Secondo un alto funzionario dell'amministrazione che ha informato i giornalisti ieri, venerdì, le due parti si stanno avvicinando a un accordo che richiederebbe all'Iran di consegnare il suo uranio arricchito agli Stati Uniti.

L'uranio verrebbe distrutto in loco e poi portato fuori dal paese, ha affermato il funzionario. Ma funzionari statunitensi e iraniani hanno fornito versioni contrastanti sull'accordo preliminare e i suoi termini precisi rimangono poco chiari.

Il presunto testo di una bozza di accordo è trapelato ieri a un'agenzia di stampa iraniana semiufficiale, scatenando una reazione furiosa da parte di Trump sulle reti sociali.

Uranio quasi irraggiungibile pure per l'Iran?

Secondo diverse fonti, persino per gli stessi iraniani la rimozione del materiale arricchito sarebbe ora difficile e pericolosa.

Richiederebbe l'impiego di macchinari pesanti per lo scavo e operazioni di sminamento, attività complesse e rischiose.

Potrebbe inoltre offrire all'Iran l'opportunità di occultare i propri sforzi per conformarsi alle normative. La comunità internazionale ritiene che la maggior parte delle scorte si trovi nei tunnel crollati del complesso nucleare di Isfahan, nell'Iran centrale, con una parte aggiuntiva di materiale stoccata in altri siti.