I negoziati tra Libano e Israele, conclusisi oggi a Roma, sono stati «produttivi e positivi» e il processo di implementazione delle «zone pilota» dalle quali Israele dovrà ritirarsi inizierà «nei prossimi giorni». Lo hanno annunciato gli Stati Uniti.

Le delegazioni libanesi e israeliane, insieme a quella statunitense, si sono riunite a Roma.

I due paesi hanno tenuto due giorni di colloqui nella capitale italiana, sotto l'egida degli Stati Uniti, con l'obiettivo di porre fine allo stato di guerra tra di loro.

Hanno raggiunto «un accordo sulla struttura e le linee guida per il processo delle zone pilota» dalle quali Israele dovrà ritirarsi nel Libano meridionale. Questo processo sarà «finalizzato e implementato nei prossimi giorni», ha dichiarato un funzionario statunitense.

Israele si ritirerà dal Libano

Martedì il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa'ar ha affermato che il suo paese è pronto a «procedere» con l'implementazione di due «zone pilota», una richiesta chiave delle autorità libanesi.

In base a un accordo quadro raggiunto il 26 giugno dopo cinque cicli di colloqui a Washington, Israele si ritirerà gradualmente dalle aree del Libano meridionale occupate nell'ambito della guerra contro Hezbollah.

Il funzionario statunitense ha aggiunto che i due paesi passeranno ora a «discussioni tecniche più ampie» con l'obiettivo di «raggiungere un accordo globale tra Libano e Israele».

Il premier libanese volerà a Washington

L'accordo quadro è stato raggiunto dopo un fragile cessate il fuoco nella nuova guerra scoppiata tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Il movimento sciita filo-iraniano ha trascinato il Libano nel conflitto il 2 marzo bombardando Israele a sostegno dell'Iran.

Tuttavia, secondo i media statali libanesi, l'esercito israeliano continua a effettuare limitati raid aerei nel sud del paese e a demolire i villaggi occupati.

Dopo i colloqui di Roma, il presidente libanese Joseph Aoun è atteso a Washington il 21 luglio su invito del suo omologo americano Donald Trump.

Intanto Sky News Arabia riferisce che venerdì, nell'ambito dei negoziati, si terrà un incontro di delegazioni militari tra Libano, Stati Uniti e Israele; il luogo non è stato ancora reso noto.