-/The Visible Earth/NASA/dpa
Colloqui a Doha, ma separati. Non è certo di buon auspicio, il formato con il quale si trascina a rilento lo sforzo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, che dopo la fiammata di attacchi militari del weekend provano a mantenere il fragile cessate il fuoco e mostrano prudenza – e diffidenza – sul futuro dei negoziati.
Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono in Qatar per colloqui con i mediatori.
Ma l'Iran – che ha confermato l'invio in questi giorni di una sua squadra – ha ribadito che non ci sarà alcun legame tra le due visite e che sono esclusi incontri diretti tra americani e iraniani.
Teheran vuole prima lavorare coi mediatori sul tema, a loro caro, degli asset congelati.
Mentre secondo il Nyt che cita un funzionario iraniano e quattro diplomatici, la Repubblica islamica insiste con l'Oman sul piano di riscuotere pagamenti dalle navi in transito a Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington.
Secondo fonti citate da Al Arabiya, lo stretto sarà il tema centrale dei colloqui che, seppure indiretti, si terranno mercoledì tra i «team tecnici» di Iran e Usa alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan.
Un nodo che resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel weekend, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di un crollo del cessate il fuoco.
Lunedì la situazione è migliorata con quaranta passaggi registrati nel braccio di mare secondo l'agenzia Kpler.
Ma resta un numero significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti prima dell'inizio della guerra. L'urgenza è quindi di costruire il prima possibile un sistema su cui poggiare una nuova normalità a Hormuz, e più in generale di riportare la stabilità nell'area.
È forse anche in quest'ottica che va letto l'approdo nell'ultima giornata a Doha del Rappresentante speciale Ue per il Golfo, Luigi Di Maio, che ha incontrato il primo ministro e ministro degli Esteri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Una missione – fanno sapere – nel quadro delle iniziative europee volte a sostenere gli sforzi di mediazione del Qatar, che assume «particolare rilievo» proprio in virtù della contemporanea presenza delle delegazioni iraniane e statunitensi nella capitale.
I segnali, tuttavia, restano poco incoraggianti, almeno per gli Stati Uniti: il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, è tornato a escludere l'intervento dei partner per lo sminamento di Hormuz.
«Il tema è regolato da un apposito memorandum e Teheran non ritiene necessario l'intervento di terzi», ha sentenziato la voce della diplomazia della Repubblica islamica.
E intanto, stando a quanto riferito dal Nyt, l'Oman avrebbe di recente presentato agli Usa e ad altri alleati una proposta formale riguardante il piano per far pagare tariffe di servizio per l'utilizzo dello stretto, concordato con Teheran.
Accanto al tema di Hormuz, a Doha l'Iran ha affermato che «con ogni probabilità» si parlerà «delle disposizioni del memorandum d'intesa, inclusa quella relativa al rilascio dei beni iraniani congelati».
I fondi iraniani bloccati all'estero a causa delle sanzioni statunitensi sono infatti una questione chiave in discussione, e l'Iran subordina qualsiasi accordo con gli Stati Uniti al rilascio di una parte di questi beni.
Secondo Al Arabiya, l'Iran è pronto a ricevere 3 miliardi di dollari dei suoi asset congelati già entro la fine di questa settimana. Ma nella giungla di rivendicazioni e smentite, solo il tempo potrà dare ragione alle indiscrezioni.
Intanto, Israele non cede sul Libano, altro tema cruciale nel percorso diplomatico per la fine della guerra: Benyamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa Israel Katz hanno fatto visita ai soldati nella 'zona di sicurezza', l'area sotto controllo dell'Idf nel sud del Paese.
«L'anello più importante dell'asse iraniano era qui: Hezbollah», ha detto il premier ai militari. «E la nostra posizione è chiara: non lasceremo il Libano meridionale finché la sua minaccia non sparirà».