Colloqui a Doha, ma separati. Non è certo di buon auspicio, il formato con il quale si trascina a rilento lo sforzo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, che dopo la fiammata di attacchi militari del weekend provano a mantenere il fragile cessate il fuoco e mostrano prudenza – e diffidenza – sul futuro dei negoziati.

Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono in Qatar per colloqui con i mediatori.

Ma l'Iran – che ha confermato l'invio in questi giorni di una sua squadra – ha ribadito che non ci sarà alcun legame tra le due visite e che sono esclusi incontri diretti tra americani e iraniani.

Teheran vuole prima lavorare coi mediatori sul tema, a loro caro, degli asset congelati.

Lo Stretto della discordia

Mentre secondo il Nyt che cita un funzionario iraniano e quattro diplomatici, la Repubblica islamica insiste con l'Oman sul piano di riscuotere pagamenti dalle navi in transito a Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington.

Secondo fonti citate da Al Arabiya, lo stretto sarà il tema centrale dei colloqui che, seppure indiretti, si terranno mercoledì tra i «team tecnici» di Iran e Usa alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan.

Un nodo che resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel weekend, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di un crollo del cessate il fuoco.

Lunedì la situazione è migliorata con quaranta passaggi registrati nel braccio di mare secondo l'agenzia Kpler.

Ma resta un numero significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti prima dell'inizio della guerra. L'urgenza è quindi di costruire il prima possibile un sistema su cui poggiare una nuova normalità a Hormuz, e più in generale di riportare la stabilità nell'area.

Di Maio rappresentante per l'Ue

È forse anche in quest'ottica che va letto l'approdo nell'ultima giornata a Doha del Rappresentante speciale Ue per il Golfo, Luigi Di Maio, che ha incontrato il primo ministro e ministro degli Esteri Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Una missione – fanno sapere – nel quadro delle iniziative europee volte a sostenere gli sforzi di mediazione del Qatar, che assume «particolare rilievo» proprio in virtù della contemporanea presenza delle delegazioni iraniane e statunitensi nella capitale.

Teheran esclude interventi esterni per lo sminamento

I segnali, tuttavia, restano poco incoraggianti, almeno per gli Stati Uniti: il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, è tornato a escludere l'intervento dei partner per lo sminamento di Hormuz.

«Il tema è regolato da un apposito memorandum e Teheran non ritiene necessario l'intervento di terzi», ha sentenziato la voce della diplomazia della Repubblica islamica.

E intanto, stando a quanto riferito dal Nyt, l'Oman avrebbe di recente presentato agli Usa e ad altri alleati una proposta formale riguardante il piano per far pagare tariffe di servizio per l'utilizzo dello stretto, concordato con Teheran.

I fondi congelati tanto cari all'Iran

Accanto al tema di Hormuz, a Doha l'Iran ha affermato che «con ogni probabilità» si parlerà «delle disposizioni del memorandum d'intesa, inclusa quella relativa al rilascio dei beni iraniani congelati».

I fondi iraniani bloccati all'estero a causa delle sanzioni statunitensi sono infatti una questione chiave in discussione, e l'Iran subordina qualsiasi accordo con gli Stati Uniti al rilascio di una parte di questi beni.

Secondo Al Arabiya, l'Iran è pronto a ricevere 3 miliardi di dollari dei suoi asset congelati già entro la fine di questa settimana. Ma nella giungla di rivendicazioni e smentite, solo il tempo potrà dare ragione alle indiscrezioni.

Israele non molla la presa sul Libano

Intanto, Israele non cede sul Libano, altro tema cruciale nel percorso diplomatico per la fine della guerra: Benyamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa Israel Katz hanno fatto visita ai soldati nella 'zona di sicurezza', l'area sotto controllo dell'Idf nel sud del Paese.

«L'anello più importante dell'asse iraniano era qui: Hezbollah», ha detto il premier ai militari. «E la nostra posizione è chiara: non lasceremo il Libano meridionale finché la sua minaccia non sparirà».