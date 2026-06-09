Come faceva il molestatore Jeffrey Epstein a trovare le sue vittime? Una nuova ricerca rivela il ruolo dell'industria della moda e dei contatti sconosciuti nella sua rete. Il caso si estende anche alla Casa Bianca.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel caso Jeffrey Epstein, i media hanno pubblicato nuovi dettagli sul reclutamento delle vittime del condannato per reati sessuali e multimilionario.

Secondo il rapporto, i talent scout di modelle sia negli Stati Uniti che in Europa hanno svolto un ruolo importante nel reclutamento di giovani donne che sono cadute nella rete di abusi di Epstein.

Nel frattempo, la vicenda continua ad avere ripercussioni sulla Casa Bianca e sull'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Donald Trump in una recente conferenza stampa ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero finalmente occuparsi di questioni diverse da Jeffrey Epstein.

Non c'è da stupirsi: anche se negli ultimi tempi la situazione sembra essersi un po' calmata, il caso del pedofilo condannato per reati sessuali e multimilionario morto in carcere continua ad avere ripercussioni di vasta portata che si estendono al governo degli Stati Uniti e alla Casa Bianca.

Di recente, il repubblicano Thomas Massie e il democratico Ro Khanna hanno aumentato la pressione sul Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Massie sostiene di aver visto i file di Epstein non censurati, contenenti nomi di alto livello di Hollywood, dell'industria musicale, dell'aristocrazia e della politica. Massie minaccia di renderli pubblici al Congresso con la difesa dell'immunità parlamentare.

Inoltre, secondo i media, il procuratore generale licenziato da Trump, Pam Bondi, si è rifiutato di testimoniare davanti al Congresso sulla questione se Trump le avesse dato istruzioni di tenere sotto chiave alcuni file di Epstein.

La supervisione operativa era stata affidata al suo vice e all'ex avvocato difensore personale di Trump, Todd Blanche: ne sono seguite numerose accuse di conflitto di interessi.

Inoltre, ci sono nuove accuse non provate da parte dell'ex modella brasiliana Amanda Ungaro, come riportato dal media statunitense «Daily Beast ».

Secondo il rapporto, Ungaro ha affermato in una registrazione, ora cancellata, che Donald Trump e sua moglie Melania non si sono incontrati per caso a una festa nel 1998, come sostenuto ufficialmente, ma che Melania era stata introdotta nel suo entourage come accompagnatrice di Jeffrey Epstein.

Melania Trump aveva già negato in aprile qualsiasi legame con Epstein.

Reclutamento di giovani donne dall'industria della moda

Nel frattempo, l'industria delle modelle e il suo ruolo nel caso Epstein sono al centro degli sviluppi attuali.

Il settore sarebbe servito sistematicamente al finanziere, morto suicida in carcere nel 2019, come tattica per attrarre e reclutare giovani donne.

Lo ha rivelato il Washington Post in un'analisi completa dei file del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Epstein ha coltivato una fitta rete di addetti ai lavori, alcuni dei quali meno noti, dopo la sua prima uscita di prigione nel 2009.

Uno di questi è Ramsey Elkholy, un ex agente di modelle di New York. Secondo il giornale, i file mostrano anni di corrispondenza via e-mail tra lui ed Epstein, caratterizzata da numerosi riferimenti sessuali.

Poco dopo il rilascio di Epstein nel 2009, Elkholy offrì al pedofilo, che era ancora agli arresti domiciliari, un presunto «regalo di benvenuto»: una modella alta 1,80 metri.

Secondo il Washington Post, egli scrisse in un'e-mail: «La prima volta che l'ho incontrata di persona sono rimasto a bocca aperta e volevo immediatamente strapparle i vestiti di dosso. Voglio davvero che tu la conosca, e ora lei dice di volerti conoscere, quindi sarebbe un peccato se non la vedessi prima che lasci il Paese».

«Tutti volevano essere nella stessa stanza con Epstein»

Elkholy, che ora vive e lavora come musicista in California, ha giustificato il suo comportamento al Washington Post con interessi puramente finanziari e strategici.

Aveva cercato di approfittare degli ampi contatti di Epstein con giganti della moda come Victoria's Secret e la stilista Vera Wang per far progredire le carriere delle sue modelle, sulle quali guadagnava una commissione del dieci per cento.

«Tutti volevano essere nella stessa stanza di Epstein», ha dichiarato il Post. «Tutti cercavano di ottenere qualcosa per sé».

Ha mostrato rimorso per la scelta drastica delle parole nelle e-mail: «Il motivo per cui tutto questo mi sembra così terribile è il mio linguaggio scurrile. Sono stato stupido perché quel linguaggio non era basato su nulla di realmente accaduto».

Nessuna delle vittime di Epstein era legata a lui.

Scout per Epstein anche in Europa

Le azioni di Epstein non erano affatto limitate agli Stati Uniti: all'inizio di giugno, le indagini di NDR, WDR e «Süddeutsche Zeitung» hanno rivelato che i suoi intermediari prendevano di mira giovani donne anche in Europa.

È stato possibile identificare almeno 19 vittime europee, ma il numero di casi non denunciati è immenso.

I presunti scout avevano avvicinato donne in tutto il Vecchio Continente promettendo loro una carriera internazionale.

Le foto delle donne venivano poi inoltrate a Epstein. I suoi criteri erano rigidi: giovani, bianche, magre, senza tatuaggi, senza piercing e con un fisico il più possibile giovanile.

Tra il 2005 e il 2019, un solo scout avrebbe inoltrato a Epstein le immagini di almeno 52 donne diverse. Oltre al noto imprenditore Jean-Luc Brunel, ora deceduto, altri agenti sono sempre più nel mirino degli inquirenti.

«Una realtà molto cupa per molte di noi»

Nel frattempo, cresce la resistenza contro le strutture che, secondo le ricerche, hanno aiutato più di mille giovani donne a cadere nella rete di Epstein: decine di modelle hanno firmato a marzo lettere di protesta, promosse da Sara Ziff, direttrice dell'organizzazione no-profit Model Alliance.

Chiedono un'indagine completa su come l'industria della moda abbia potuto agire come canale di reclutamento di Epstein.

«C'è una ragione per cui tante sopravvissute erano aspiranti modelle o modelle in carriera», ha dichiarato al Washington Post. «Speriamo che la gente cominci a rendersi conto che da un lato c'è una facciata glamour e dall'altro una realtà molto triste per molte di noi».

Il giro di abusi ha funzionato per anni

Il multimilionario Jeffrey Epstein ha gestito per anni un giro di abusi con l'aiuto della sua confidente Ghislaine Maxwell, che ha vittimizzato numerose donne giovani e talvolta minorenni.

Dopo il suo nuovo arresto, Epstein è stato trovato morto nella sua cella il 10 agosto 2019 all'età di 66 anni, prima di una possibile ulteriore condanna.

Il rapporto dell'autopsia ha indicato il suicidio come causa della morte.

Si dice che molte persone influenti e celebrità della politica, dello spettacolo e dell'economia siano state associate a lui e alla sua rete.

Tra gli amici di Epstein ci sarebbero stati l'ex principe Andrea e i presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e Donald Trump.

Sempre più dettagli sono venuti alla luce dopo la pubblicazione degli Epstein Files nel 2025.

Potrebbe interessarti anche: