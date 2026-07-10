I media iraniani hanno affermato che oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del defunto leader supremo del Paese Ali Khamenei, che è stato ora sepolto dopo le cerimonie durate quasi una settimana. Lo scrive Sky News Uk.

Secondo le prime stime, l'agenzia di stampa Fars News Agency ha affermato che si è trattato del «funerale più grande della storia mondiale». Il funerale si è protratto per sei giorni, con un breve tratto in territorio iracheno.

Ieri si è conclusa la cerimonia pubblica dei funerali di Ali Khamenei a Mashhad, sua città natale, presso il Santuario dell'Imam Reza, dove il leader è stato sepolto.

Khamenei riposerà accanto ai suoi familiari, anch'essi uccisi dai bombardamenti degli USA e Israele.