Il sisma ha provocato danni e vittime.
Keystone
Le conseguenze del terremoto di magnitudo 5.1 che ha colpito la regione di Junín, nel Perù centrale, trovano ora l'ufficialità.
L'Istituto Nazionale di Difesa Civile (Indeci) ha ratificato la morte di 5 cittadini nel distretto di Chongos Bajo, avvalorando le prime stime.
Il nuovo bollettino segnala inoltre 21 feriti e più di 300 evacuati. Il responsabile dell'agenzia, Luis Vásquez, ha dichiarato: «Ad oggi è confermato il decesso di 5 persone. Abbiamo abitazioni distrutte in fase di valutazione, così come case danneggiate. Ci sono anche famiglie sfollate».
Le autorità locali e le squadre di primo intervento del Centro Operativo di Emergenza Nazionale (Coen) continuano a scavare tra le macerie degli edifici collassati alla ricerca di eventuali dispersi.
La popolazione rimasta senza casa è stata radunata nella piazza principale di Pumpunya.
Il governo regionale sta distribuendo tende e coperte per fornire riparo a causa delle rigide temperature che interessano la zona. Il Ministero dell'Energia ha intanto reso nota l'interruzione della corrente elettrica in sette distretti, mentre le telecomunicazioni e la rete viaria risultano attive.