Il sisma ha provocato danni e vittime.

«Ci sono anche famiglie sfollate» Confermato il bilancio del terremoto in Perù, 5 morti e 21 feriti

L'Istituto Nazionale di Difesa Civile (Indeci) ha ratificato la morte di 5 cittadini nel distretto di Chongos Bajo, avvalorando le prime stime.

Il nuovo bollettino segnala inoltre 21 feriti e più di 300 evacuati. Il responsabile dell'agenzia, Luis Vásquez, ha dichiarato: «Ad oggi è confermato il decesso di 5 persone. Abbiamo abitazioni distrutte in fase di valutazione, così come case danneggiate. Ci sono anche famiglie sfollate».

Le autorità locali e le squadre di primo intervento del Centro Operativo di Emergenza Nazionale (Coen) continuano a scavare tra le macerie degli edifici collassati alla ricerca di eventuali dispersi.

La popolazione rimasta senza casa è stata radunata nella piazza principale di Pumpunya.

Il governo regionale sta distribuendo tende e coperte per fornire riparo a causa delle rigide temperature che interessano la zona. Il Ministero dell'Energia ha intanto reso nota l'interruzione della corrente elettrica in sette distretti, mentre le telecomunicazioni e la rete viaria risultano attive.