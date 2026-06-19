«Il presidente Trump ha detto che è giunto il momento di prestare attenzione alla questione nordcoreana», ha riferito Lee ai giornalisti a Seul, fornendo dettagli sul suo incontro con l'inquilino della Casa Bianca al vertice del G7, il gruppo delle sette maggiori economie liberali al mondo, tenuto all'inizio della settimana a Évian-les-Bains (Francia).

Lee Jae Myung ha dichiarato inoltre di aver spiegato a Trump, che le sanzioni imposte alla Corea del Nord a causa del suo programma nucleare sono «inefficaci». «Gli ho detto che le sanzioni e la pressione (contro il Nord) sono inefficaci», ha affermato.