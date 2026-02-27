Corsa contro il tempo in Venezuela, dove il bilancio del devastante sisma si aggrava di ora in ora: si temono mille vittime e oltre 50 mila dispersi. Mentre si scava a mani nude tra le macerie di La Guaira, il governo militarizza le zone colpite per fermare gli sciacalli e agevolare i soccorsi internazionali in arrivo.

Si scava a mani nude Venezuela in ginocchio: mille morti e 50 mila dispersi, è corsa contro il tempo

È corsa contro il tempo in Venezuela per salvare quante più vite possibili mentre il tragico bilancio delle vittime sale di ora in ora e già sfiora i mille morti, mentre si aggrava anche quello angosciante dei dispersi, che ormai supera quota 50 mila.

Si scava a mani nude, con mezzi di fortuna, soprattutto nella zona più colpita di La Guaira, alla ricerca di un lamento, di un grido di aiuto, di un segnale da sotto le montagne di macerie in cui si sono sbriciolati decine di edifici.

Piccoli miracoli tra le rovine

Tante mani che spostano detriti e tanti volti tesi, stremati. Che si sciolgono in lacrime quando riescono a trovare un segnale di vita.

Come nel caso delle due donne e di un neonato, estratti vivi tra gli applausi e l'emozione. Piccoli miracoli che ridanno speranza e spingono a non fermarsi. Anche se si lavora senza mezzi, senza escavatori, senza strumenti.

E la situazione è pesantissima anche per assistere i feriti: se ne contano almeno tremila, ma gli ospedali sono al collasso, mancano le ambulanze, ci sono pochi medici e i reparti di emergenza ormai vengono allestiti anche per strada.

L'arrivo dei soccorsi internazionali

La «finestra d'oro», ovvero le fatidiche 72 ore dopo una calamità in cui le protezioni civili di tutto il mondo ritengono sia ancora possibile estrarre dalle macerie persone vive, si sta inesorabilmente chiudendo e si fa il conto alla rovescia in attesa degli aiuti dall'estero.

La solidarietà internazionale si è messa in moto: sono in arrivo le prime squadre di soccorso da mezzo mondo. Circa mille uomini, 25 squadre da 17 Paesi, tra cui la Svizzera, oltre all'Onu, stanno arrivando nella zona.

Anche la situazione dei pompieri venezuelani è molto critica: pochi e mal pagati, con le associazioni di categoria che denunciano da tempo stipendi insufficienti, carenza di mezzi e gravi lacune operative.

Lo sforzo del governo

A fronte di queste ataviche difficoltà, il governo è consapevole di essere sotto la lente del pianeta e sta facendo di tutto per accelerare i tempi, ma è chiaro che non ha a disposizione uomini e soprattutto attrezzature adeguate per la rimozione rapida della massa di detriti.

«Abbiamo sgombrato le strade di accesso a La Guaira: ora le squadre di soccorso potranno raggiungere più agilmente i palazzi crollati e salvare vite», ha assicurato la presidente a interim, Delcy Rodriguez, con la voce stanca dopo due giorni senza chiudere occhio.

Emergenza umanitaria e militarizzazione

Liberare le strade significa anche agevolare l'arrivo di cibo, acqua, tende e di tutti gli aiuti necessari ad alleviare le sofferenze della popolazione: sono circa 70mila le famiglie solo a La Guaira che hanno passato la seconda notte all'addiaccio, dormendo in macchina, in rifugi di fortuna o per terra.

Così com'è accaduto la prima notte, nelle ore successive al sisma, si continuano a registrare casi di sciacallaggio e saccheggi nei negozi distrutti o nelle case ridotte in macerie. Per far fronte a questo dramma nel dramma, nel quadro dello stato di emergenza, la Rodríguez ha annunciato la militarizzazione dello Stato.

«Con il dispiegamento di personale delle Forze Armate Nazionali Bolivariane, il governo intende garantire la protezione delle aree civili colpite, prevenire disordini pubblici e agevolare la libera circolazione delle squadre di soccorso», ha detto la presidente.

Le stime dell'Onu

Tragici i numeri forniti dall'Onu: secondo le stime dell'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, fino a 6,8 milioni di persone potrebbero essere state danneggiate dal sisma, tenuto conto che circa due milioni di persone vivono nella sola area metropolitana di Caracas.

Le Nazioni Unite precisano che si tratta di una valutazione preliminare, destinata a essere aggiornata con il proseguire delle verifiche sul terreno.

Il contributo della Svizzera

Intanto il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha indicato di non essere a conoscenza di eventuali vittime svizzere.

Per partecipare alla ricerca dei sopravvissuti, la Confederazione ha stanziato 1,5 milioni di franchi attingendo ai fondi destinati agli aiuti d'urgenza.