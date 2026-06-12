«Finché sarò primo ministro d'Israele, l'Iran non avrà armi nucleari. Con il presidente Trump siamo in pieno accordo su questo».

Nella nebbia di informazioni contraddittorie sull'imminenza di un accordo tra USA e Iran, Benjamin Netanyahu gioca la sua partita più difficile, ribadendo la sua fiducia nell'alleato americano, quello che è effettivamente sceso in campo al suo fianco nella campagna su cui ha costruito la sua intera carriera.

«Da oltre 30 anni sono in prima linea contro il programma nucleare iraniano», rivendica.

E, al di là di un'apparente freddezza sugli ultimi sviluppi, insiste in una nota diffusa giovedì dal suo ufficio sul fatto che l'accordo finale al termine dei negoziati comprenderà anche gli altri punti critici per Israele: limitazione del programma balistico e la questione del sostegno iraniano ai proxy mediorientali, leggi Hezbollah, Houthi, Hamas.

Potrebbe essere una «tregua-non tregua»

I retroscena riportati dai media parlano invece di una realtà diversa, in cui Israele sarebbe rimasto sorpreso dal livello delle concessioni degli Stati Uniti agli iraniani per portare a una de-escalation.

«Un accordo catastrofico», lo definisce una fonte israeliana a Ynet, riferendosi ai punti fatti trapelare da Teheran smentiti successivamente da Trump.

Netanyahu ripone ancora la sua fiducia in Trump, e sul fatto che le trattative in corso vertono su un memorandum di intesa e che l'accordo definitivo sulla questione nucleare potrebbe trascinarsi per mesi, ben oltre i 60 giorni indicati, lasciando molti margini aperti per rimescolare le carte.

Rimane alto il sospetto che potrebbe trattarsi di un modello di «tregua-non tregua», simile a quello imposto da Trump a Gaza e in Libano, de facto lasciando ampio margine di azione all'Idf.

L'incognita sul Libano

Nessun analista si spinge in scommesse azzardate, memori dell'ambiguità strategica che ha caratterizzato l'alleanza Bibi-Trump in più svincoli, in primis quando si dava per quasi chiuso un accordo a Ginevra anche il 27 febbraio, il giorno prima dell'attacco congiunto USA-Israele contro l'Iran.

Il destino e la serietà delle trattative saranno più facilmente riscontrabili su quello che si delinea come il vero banco di prova nel breve raggio, il campo libanese.

La grande incognita qui è se Teheran sia riuscita a inglobare nell'intesa anche una tregua su questo fronte, come rivendica.

Il ministro della Difesa Katz ha dichiarato che l'Idf non si ritirerà da nessuna fascia di sicurezza che sta occupando, nel sud del Libano, in Siria e nella Striscia di Gaza.

E ha anche ribadito che l'esercito «dovrà garantire la capacità di agire in modo autonomo in futuro contro l'Iran». Confermando lo scenario che sempre più in Israele vedono delinearsi di una potenziale lunga guerra di attrito tra lo Stato ebraico e i Pasdaran.