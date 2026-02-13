Donald Trump sembra distante più di 250 anni dal mito fondante degli Stati Uniti: per questo motivo, per molti il duecentocinquantesimo anniversario degli Stati Uniti non è un giorno festivo. Ma così si fa un’ingiustizia a questo Paese, che è molto più che semplici «MAGA», soldi e brama di potere.

Ecco di cosa si tratta Sabato 4 luglio 2026 gli Stati Uniti festeggeranno il loro 250° anniversario, ma a causa della politica di Donald Trump molti non hanno voglia di brindare.

Ma l’America non è ancora perduta: la giustizia e la società stanno cercando di porre un freno al presidente.

«Trump non è il padrone del Paese» – e l’«americano» non esiste nemmeno: ecco perché bisogna congratularsi con gli Stati Uniti.

Cosa avrebbero detto i Padri Fondatori statunitensi di tutto quello sfarzo che in questi giorni pervade Washington?

Volevano fondare uno Stato che si distinguesse dalle nazioni europee, senza fronzoli regali.

E ora Donald Trump sta facendo sorgere dal nulla un’enorme sala da ballo sulle macerie dell’ala est.

Ha in programma di costruire un Arco di Trionfo degli Stati Uniti alto 76 metri, che i media chiamano semplicemente «Arc de Trump».

L’«Arc de Trump» dovrebbe essere più di tre volte più grande della Casa Bianca e superare anche l’Arco di Trionfo di Parigi, che misura poco meno di 50 metri. Commons/Hstoops

E ora anche il parco di Lafayette Square sta per essere modificato: il 47° presidente vuole far piantare lì 47 aceri per erigere un altro monumento a se stesso.

Non da ultimo si prevede che anche l’East Potomac Park venga ristrutturato, poiché al presidente, a quanto pare, non piace il campo da golf che si trova lì.

Il golf, l'oro e la storia

A proposito, il golf era già noto ai Padri Fondatori: il gioco viene menzionato per la prima volta nel 1659, proprio perché era stato vietato sulle strade pubbliche di Albany, nell’odierno Stato di New York.

All’epoca il golf era lo sport dei benestanti, introdotto dai britannici nel continente.

Il golf rende felice Donald Trump. Associated Press

Il 4 luglio 1776, quando dichiararono la propria indipendenza, gli Stati Uniti volevano prendere le distanze dall’antica potenza coloniale: i Padri Fondatori non volevano né un re né una regina che facessero politica con i propri pari, scavalcando la popolazione.

Trump nello Studio Ovale dorato: cosa avrebbero detto al riguardo i Padri Fondatori? Associated Press

Oggi gli Stati Uniti hanno un presidente ottantenne che dà l’impressione di invidiare despoti come Vladimir Putin o Xi Jinping, poiché questi ultimi non devono fare i conti con l’opposizione politica o con una stampa critica.

Il newyorkese non nasconde nemmeno la sua ammirazione per la famiglia reale britannica.

Realtà contro mito fondante

Questo non si concilia con il mito fondante, così come i numerosi scandali del tycoon.

L’evidente corruzione nell’esercizio delle sue funzioni, il suo coinvolgimento nel caso Epstein o il suo atteggiamento nei confronti della libertà di stampa e di espressione non si addicono all’immagine di una nazione che ha fatto della libertà e della giustizia i propri principi fondamentali.

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E anche se al numero uno della Casa Bianca non va giù: gli Stati Uniti sono un paese di immigrazione, come dimostra la mappa che mostra quali lingue, oltre all’inglese e allo spagnolo, vengono parlate nei vari Stati federali.

In prima linea c’è il tedesco, grazie agli emigranti provenienti dalla Svizzera, dall’Austria e dalla Germania.

Kein Geheimnis, dass #Spanisch in #USA auf dem Vormarsch ist. Doch, welche Sprachen kommen danach? This map shows the most commonly spoken language in every US state, excluding English and Spanish https://www.businessinsider.de/what-is-the-most-common-language-in-every-state-map-2019-6



[image or embed] — Archiv FID Romanistik (@archivfidrom.bsky.social) 23. November 2024 um 16:07

Ma sono presenti anche il francese, il portoghese, il polacco, il vietnamita, il cinese, il francese, l’arabo e il coreano: tutto ciò rende gli Stati Uniti un crogiolo di culture.

Trump vorrebbe invertire questa tendenza chiudendo le frontiere e procedendo a espulsioni di massa.

Gli Stati Uniti non sono ancora perduti

A questo punto si potrebbe diventare pessimisti: cosa resta della «Land of the Free» se ovunque si è costretti a esibire i propri documenti d’identità davanti ad agenti dell’ICE convinti della propria missione?

Come si può celebrare la libertà di parola e di opinione se il presidente vuole far vietare la sequenza numerica «8647» perché, a suo dire, inciterebbe all’omicidio del 47° presidente?

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Ma gli Stati Uniti non sono ancora perduti, perché i tribunali si oppongono.

Ad esempio, il National Park Service non può intervenire perché i manifestanti tengono in mano un cartello con la scritta «8647».

Ma c’è di più: secondo una sentenza del 30 giugno.

Inoltre, la magistratura continua a fare pressione affinché i documenti su Epstein non censurati possano essere consultati da una giornalista.

La giustizia ha anche dato una stretta ai dazi imposti da The Donald, oltre a bloccare il suo tentativo di marginalizzare il diritto di cittadinanza per nascita.

Inoltre, la sentenza conferma che l'uomo più potente del mondo deve pagare cinque milioni di dollari alla scrittrice E. Jean Carroll per abuso e diffamazione.

Anche la società si oppone

A maggio il governo ha perso ben il 96,3% delle cause intentate in tribunale, scrive il politologo di Stanford Adam Bonica: in 26 casi su 27, i giudici si sarebbero pronunciati contro di lui.

Eppure sono persino d’accordo tra loro, pur essendo stati nominati dai repubblicani.

Adam Bonica/data4democracy.substack

A ciò si aggiunge il dibattito sociale: con le loro proteste, i cittadini hanno contribuito a far sì che ICE si ritirasse dallo Stato del Minnesota.

«La democrazia significa interessarsi dei propri affari» Max Frisch

Durante le manifestazioni «No Kings», la gente esprime il proprio malcontento in modo da attirare l’attenzione dell’opinione pubblica – e fa sì che venga revocata la decisione di licenziare il conduttore del late night Jimmy Kimmel.

L’America, quindi, non è ancora perduta.

L'America non è un blocco monolitico

A ciò si aggiunge: se ora si dice «Happy Birthday, americano» – liberamente ispirato al romanzo «Happy Birthday, turco» e all’omonimo film di Doris Dörrie –, bisogna constatare che in realtà non esiste affatto l’americano o l’americana.

Il 15 gennaio, l'attivista di estrema destra Jaden Scott fa vedere alla polizia di Minneapolis, nel Minnesota, chi comanda. Agenzia per la protezione dell'ambiente

La base elettorale MAGA di Trump rappresenta dal 30 al 35 per cento della popolazione; gli altri sono democratici, indipendenti o si sono completamente allontanati dalla politica.

Chiunque, quindi, condanni il Paese solo perché non gli va a genio il presidente, sta mettendo tutti nello stesso calderone.

Proteste contro l'ICE il 24 gennaio a Minneapolis, nel Minnesota. FR172090 AP

Il problema, però, non riguarda solo l’estero, ma anche lo stesso Paese nordamericano: «Molti boicottano [il 250° anniversario] perché lo associano a Trump, e non si può certo partecipare a qualcosa che porta l’impronta di Trump», afferma il conduttore del late night Bill Maher in un’intervista con il politologo Ian Bremmer.

«Trump non è il proprietario del Paese»

Maher non è d’accordo: «Il Paese non gli appartiene». «La bandiera non gli appartiene», concorda Bremmer. «Il patriottismo non gli appartiene», prosegue Maher.

«Ed è per questo che penso che ci si stia dando la zappa sui piedi. [...] L’America è Maga, e l’America non è Maga: ognuno è l’America. Ed è così che bisognerebbe vederla.»

Trump: "Total control. We have total control of everything. This is just the beginning of the golden age of America. We're in the golden age of America."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 1. Juli 2026 um 22:29

Secondo il giornalista, alcuni si concentrerebbero troppo sugli errori commessi dagli Stati Uniti.

«E naturalmente tutti i nostri peccati sono sotto gli occhi di tutti. Sono reali e vanno detestati. Ma per quanto riguarda le cose terribili che abbiamo fatto, non siamo poi così diversi da molti altri paesi.»

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Maher conclude dicendo: «Ma per quanto riguarda le cose positive che abbiamo fatto, siamo decisamente migliori di molti altri posti».

Bisogna quindi considerare entrambi i lati della medaglia quando si guarda l’America in faccia: i valori occidentali sono una cosa positiva, anche se a volte la loro applicazione lascia a desiderare.

«Non si dovrebbe amare la patria più di quanto si ami una persona» Friedrich Dürrenmatt

In effetti, si corre il rischio di vedere 250 anni di storia americana solo nel contesto di Donald Trump o della guerra.

Eppure il Paese ha dato i natali anche a Muhammad Ali, un eroe popolare musulmano che si è schierato pubblicamente contro la guerra del Vietnam.

Un convertito all’Islam rifiuta la chiamata alle armi per andare in Vietnam: Cassius Clay, poi Muhammad Ali, ha dovuto sopportare molte difficoltà, come suggerisce anche la copertina di «Esquire» del 1968. Oggi è conosciuto con il suo soprannome, «The Greatest». Museo d'Arte Moderna AP

A questo proposito, si possono certamente fare gli auguri agli Stati Uniti in occasione del loro compleanno.