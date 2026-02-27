Tragedia in Francia Crolla una scogliera a Biarritz, recuperato il corpo senza vita di una sub

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato dai soccorritori mobilitati per cercare due subacquei dispersi dopo che un'ampia porzione di scogliera è crollata in mare ieri sera vicino al faro di Biarritz, hanno annunciato le autorità.