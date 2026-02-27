La celebre spiaggia di Biarritz
Keystone
Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato dai soccorritori mobilitati per cercare due subacquei dispersi dopo che un'ampia porzione di scogliera è crollata in mare ieri sera vicino al faro di Biarritz, hanno annunciato le autorità.
«Uno dei due corpi, quello di una donna, è stato recuperato», ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici.
Secondo le prime informazioni, tre subacquei si trovavano ai piedi della scogliera al momento del disastro, avvenuto intorno alle 20:20, uno dei quali è riuscito a salvarsi illeso.