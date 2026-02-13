Un crollo di rocce nella più grande miniera d'oro dell'Egitto ha causato la morte di un operaio e il ferimento di altri cinque, secondo quanto riferito dalle autorità; le operazioni nell'area interessata sono state sospese in attesa di un'indagine.

Le operazioni nell'area interessata sono state sospese in attesa di un'indagine. (Foto simbolica)

L'incidente è avvenuto «all'interno di una galleria in un settore di lavoro sotterraneo» della miniera d'oro di Sukari, situata nella regione desertica orientale dell'Egitto, stando a una nota diffusa dal ministero del Petrolio.

I lavoratori feriti sono stati trasportati in un ospedale della località turistica di Marsa Alam, sul Mar Rosso. Il ministero ha dichiarato che le prime valutazioni mediche indicavano condizioni stabili.

Il ministro del Petrolio, Karim Badawy, ha disposto la creazione di una commissione incaricata di indagare sull'accaduto, determinarne le cause, riesaminare le procedure di salute e sicurezza della miniera e raccomandare misure per prevenire incidenti analoghi, si legge nel comunicato.

Situata a circa 30 chilometri a sud-ovest di Marsa Alam, la miniera di Sukari è gestita dalla Sukari Gold Mines Company, una joint venture tra il governo egiziano e la AngloGold Ashanti (che nel 2024 ha acquisito la Centamin, precedente gestore dell'impianto).

La miniera produce circa 500'000 once d'oro all'anno e contribuisce per centinaia di milioni di dollari annui all'economia egiziana. È inoltre considerata un progetto di punta nell'ambito degli sforzi governativi per espandere il settore minerario e attrarre investimenti esteri.

Gli incidenti minerari sono relativamente rari in Egitto, dove l'attività estrattiva moderna su larga scala è concentrata prevalentemente nella miniera d'oro di Sukari.