Cuba potrebbe avere presto un resort di lusso che porterà il nome di Donald Trump, il presidente americano che più ha intensificato le sanzioni contro L'Avana.

La proposta, al vaglio del governo cubano, si concentra su Cayo Santa María, una piccola isola di sabbia bianca sulla costa settentrionale della nazione caraibica.

Secondo il progetto – avanzato dall'imprenditore di Dubai, Ali bin Haidar – lì sorgerebbe un villaggio esclusivo, ribattezzato 'Trump Island', con due torri sormontate da cupole dorate.

Parlando al quotidiano di Abu Dhabi, The National, Haidar ha dichiarato che una lettera in cui esprime la sua intenzione di acquisire terreni a Cayo Santa María è già stata firmata con il governo cubano, sebbene l'approvazione da parte degli Stati Uniti sia ancora in sospeso.

Le autorità cubane avrebbero dunque manifestato una disponibilità senza precedenti a valutare l'idea, sottolineando l'urgente necessità di investimenti stranieri nel Paese, alle prese con una delle crisi economiche più gravi della sua storia moderna, aggravata dalle rinnovate tensioni con gli Stati Uniti.

Ma anche segnando una netta inversione di rotta rispetto alle politiche a cui il 'castrismo' al potere si è opposto per oltre mezzo secolo.