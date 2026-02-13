Tra le due immagini, il tempo di una condanna: il tribunale di Damasco ha giudicato colpevoli di crimini di guerra e contro l'umanità l'ex raìs Bashar al-Assad, il fratello Maher e lo stesso Najib, che nel 2011, da capo della sicurezza politica di Daraa, ordinò l'arresto e la tortura degli adolescenti che avevano scritto sui muri slogan contro il regime. Fu quella la scintilla da cui divampò la rivolta, poi degenerata in una guerra civile e regionale costata oltre mezzo milione di morti e decine di migliaia di scomparsi.

Fuori dall'aula, una donna vestita a lutto si asciuga le lacrime tra la folla che regge le foto dei parenti uccisi.

30 giorni di tempo per l'appello

Insieme a Bashar, Maher e Najib, la Corte ha condannato a morte in contumacia l'ex ministro della difesa, Fahd al-Freij, l'ex capo dell'intelligence militare a Daraa, Luay al-Ali, e i funzionari Qusay Mihub, Wafiq Nasser e Talal al-Aisami.

La Corte ha disposto anche il sequestro dei beni dei condannati e mandati d'arresto internazionali per i latitanti.

La sentenza non è definitiva: il ministro della giustizia, Mazhar al-Wais, ha dichiarato alla tv di Stato che le condanne saranno trasmesse alla Corte di cassazione, con 30 giorni di tempo per l'appello.

È la prima sentenza di questo tipo contro i vertici del sistema dinastico caduto nel dicembre 2024.

Bashar e Maher sono rifugiati fuori dalla Siria

Per Bashar e Maher, però, la condanna resta soltanto sulla carta.

Bashar vive protetto a Mosca dal dicembre 2024, quando il Cremlino gli concesse asilo.

Su Maher, dato per rifugiato tra Iraq e Kurdistan iracheno, con un avvistamento mai verificato vicino a Mosca dal 2025, la Russia non si è mai pronunciata.

Bashar ha guidato per ventiquattro anni l'apparato repressivo del regime; Maher, comandante della Quarta divisione corazzata, è accusato dalla giustizia francese di complicità negli attacchi chimici di Ghuta e Duma.

Najib era in aula

Sebbene la retorica ufficiale di Damasco presenti la sentenza come la svolta della giustizia post-Assad, la pena capitale potrebbe diventare esecutiva soltanto per Najib, l'unico tra gli otto condannati comparso fisicamente in aula.

Human Rights Watch definisce il caso Najib «un test della capacità delle autorità siriane di fare giustizia credibile» per gli abusi dell'era Assad.

Intanto la «nuova» Siria, sempre più inserita nel dispositivo di sicurezza regionale disegnato da Washington e da Israele, resta attraversata da violenze: massacri di civili alawiti e drusi nel 2025, l'assedio di fatto alla regione di Sweida, centinaia di arresti arbitrari dall'inizio dell'anno secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani.