Dopo molti anni dalla loro scomparsa, avvenuta separatamente, sono state ritrovate nel fiume Adour, nella Francia sud-occidentale, l'auto di David Stévenin e quella di Joëlle Pouy. All'interno c'erano dei resti umani. La scoperta è stata fatta da una squadra di sommozzatori americani.

Il merito della scoperta dei due dispersi va al gruppo Adventure With Purpose, un team di ricercatori subacquei statunitensi specializzato in casi irrisolti e creatori di un canale YouTube con 3,6 milioni di iscritti, che ha contattato la famiglia Stévenin. (immagine d'illustrazione)







Hai fretta? blue News riassume per te In Francia, il team statunitense di sommozzatori «Adventures With Purpose» ha ritrovato nell’Adour le auto di David Stévenin e Joëlle Pouy, scomparsi rispettivamente nel 2018 e nel 2017.

In entrambe le vetture sono stati rinvenuti dei corpi, non ancora formalmente identificati nel caso di Stévenin, e le autorità hanno riaperto le indagini per chiarire le cause dei decessi.

Le famiglie hanno espresso sollievo e gratitudine, ma anche rabbia e frustrazione perché anni di ricerche ufficiali non avevano portato a risultati.

In Francia sono stati risolti, dopo diversi anni, due cosiddetti cold case, ossia dei casi irrisolti.

Come riportato dal quotidiano «Sud Ouest», l'auto di un 30enne, David Stévenin, scomparso una notte di gennaio del 2018 dopo aver lasciato la casa di un amico, è stata ritrovata martedì nelle acque dell'Adour.

L'uomo aveva imboccato una strada che costeggia il fiume a Urt, nei pressi di Bayonne. Sebbene in passato fossero state condotte ricerche senza esito, il mezzo è stato ritrovato a circa 2,50 metri dalla riva, secondo quanto riferito dalla gendarmeria regionale.

Su Facebook, Laura, la sorella di David, ha pubblicato un lungo messaggio in cui esprime al tempo stesso la sua tristezza, il suo sollievo e la sua rabbia.

«Ci sono notizie che si aspettano per tutta la vita e che allo stesso tempo si temono», scrive. «In tutti questi anni abbiamo vissuto nell’assenza, nell’incertezza e nel silenzio. Abbiamo cercato, sperato, lanciato appelli, organizzato ricerche, seguito centinaia di piste. Abbiamo immaginato tutti gli scenari possibili. Eppure David era lì. Vicinissimo a noi».

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

Laura si dice però anche «sollevata» per aver finalmente scoperto la verità, nonostante il «cuore spezzato» dalla notizia della morte del fratello.

Non nasconde nemmeno la sua rabbia, visto che le ricerche condotte dalle autorità francesi non hanno portato a nulla per 8 anni: «Vedendo che una squadra proveniente dagli Stati Uniti è riuscita a ritrovarlo in poche ore, è impossibile non porsi delle domande. È impossibile non provare un senso di incomprensione e frustrazione».

La donna spera ora «che la giustizia e le indagini consentano di fornire le risposte che attendiamo da quasi otto anni. Speriamo che venga fatta piena luce su ciò che è accaduto quella notte».

Le «star» dei casi irrisolti

Il merito del ritrovamento va al gruppo «Adventures With Purpose», un team di ricercatori subacquei statunitensi specializzato in casi irrisolti e creatori di un canale YouTube con 3,6 milioni di iscritti, che ha contattato la famiglia Stévenin.

«Abbiamo ricevuto un messaggio che ci è sembrato strano, non riuscivamo a capirlo bene, quindi abbiamo pensato che fosse una truffa», racconta all'AFP Laura, informata martedì del ritrovamento di un cadavere all'interno dell'abitacolo.

La squadra, grazie a sonar acustici ultraperformanti, è riuscita a individuare l’auto di suo fratello, identificata tramite la targa e recuperata dall’acqua dalla gendarmeria.

L’indagine era stata archiviata dalla magistratura nel 2021, ma la famiglia non aveva mai smesso di cercare delle spiegazioni.

La Procura di Bayonne ha riaperto un'indagine volta ad «accertare le cause del decesso». Si precisa che il corpo non è ancora «stato formalmente identificato».

Epilogo di un secondo caso

Il giorno dopo, i sommozzatori americani hanno rinvenuto sempre nell'Adour anche l'auto di Joëlle Pouy, una donna di 68 anni scomparsa a metà novembre 2017 dopo essersi recata, nelle prime ore del mattino, in un laboratorio di analisi mediche a Saint-Pierre-d'Irube.

Secondo l'emittente radiofonica «Ici Pays basque», nella vettura era presente un cadavere. L'emittente riferisce che «è stato proprio dopo aver saputo del ritrovamento dell'auto di David Stévenin che il marito di questa donna ha contattato gli americani».

In quel momento loro si stavano dirigendo verso l'Italia, ma hanno fatto marcia indietro.

Il figlio di Joëlle si è confidato davanti alle telecamere di «TF1», dopo essersi recato sul posto per identificare il corpo: «Non avrei mai pensato di rivedere quell’auto con i miei occhi. È una sensazione davvero strana. Si poteva intravedere un corpo ancora al volante...», ha dichiarato.

Anche il figlio della defunta ha espresso la sua gratitudine al team di «Adventures with purpose»: «Senza di loro avremmo concluso la nostra vita senza sapere cosa fosse successo a mia madre», ha aggiunto.