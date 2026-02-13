Una donna di Houston, negli Stati Uniti, si è vista allagare il suo appartamento e quello della vicina dopo aver provato a fare la pole dance a casa.

A Houston, una donna ha smesso di praticare pole dance a casa dopo un incidente che ha causato l’allagamento di due appartamenti (immagine d'archivio).

Hai fretta? blue News riassume per te A Houston, una donna ha smesso di praticare pole dance a casa dopo un incidente che ha causato l’allagamento di due appartamenti.

Il 6 luglio, mentre filmava una sessione, il palo si è staccato dal soffitto e ha colpito lo sprinkler antincendio, facendo sgorgare acqua.

Gilbert aveva installato il palo solo tre giorni prima.

L’incidente ha danneggiato i mobili, costringendo la donna a trasferirsi in un altro appartamento, mentre la vicina si è mostrata comprensiva. Riepilogo creato con

Una donna di Houston ha dichiarato di aver smesso di praticare la pole dance a casa dopo che un incidente ha causato l’allagamento di due appartamenti.

Come riferisce «upi.com», Asha Gilbert stava filmando la sua sessione di pole dance nel suo appartamento nella zona ovest di Houston, quando il palo si è staccato dal soffitto e ha colpito un sprinkler antincendio.

Il video mostra l’acqua che sgorga dal soffitto allagando l’appartamento della donna e quello di una vicina.

«All’inizio ero sotto shock perché pensavo: "Oh mio Dio, non può succedere proprio a me"», ha raccontato Gilbert a «KTRK-TV».

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La donna ha spiegato di aver installato il palo solo tre giorni prima. «Non mi era nemmeno passato per la mente che potesse colpire lo sprinkler», ha detto.

«Eravamo più preoccupati che potesse urtare contro una parete».

In seguito ha aggiunto che i suoi mobili sono andati distrutti e che ha dovuto trasferirsi in un altro appartamento a causa dei danni.

La pole dancer ha detto che la sua vicina del piano di sotto si è dimostrata comprensiva riguardo al danno causato dall'acqua. «Le ho spiegato tutto, ed è stata davvero molto comprensiva, cosa che ho apprezzato molto».

Asha tornerà in palestra a esercitarsi, ma non farà più pole dance a casa.