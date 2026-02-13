Un'esplosione si è verificata vicino a un bar all'aperto in Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando tre morti e 15 feriti. Stando a diversi media russi nel locale si stava svolgendo una festa per un generale.

Nel locale di Mosca sarebbe stata in corso una festa con un generale, stando ad alcuni media locali.

Il ristorante Balzi Rossi dove si è verificata l'esplosione a Mosca era chiuso per un banchetto privato, scrivono diversi media locali indipendenti, tra cui Novaya Gazeta.

Per il sito Astra nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi del ristorante.

Secondo alcuni canali Telegram russi, ripresi anche da Reuters, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico un mese e mezzo fa.

Al momento non ci sono conferme ufficiali.

«Gli agenti della Direzione Generale del Ministero degli Interni della Russia per Mosca stanno lavorando sul luogo dell'incidente, vicino all'edificio 1 in Piazza Kudrinskaya.»

«Secondo le informazioni disponibili, oggi intorno alle 20:10, vicino al bar all'aperto, si è verificata un'esplosione che ha provocato tre morti e 15 feriti di varia gravità», ha dichiarato l'ufficio stampa senza precisarne le cause.

Una task force investigativa della Direzione Generale del ministero degli Interni della Russia, insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale, sta lavorando sul posto, scrive la Tass.

Per Interfax, i feriti hanno ricevuto le cure mediche necessarie. A dichiararlo ai giornalisti è stato Alexei Kuznetsov, collaboratore del ministero della Salute.