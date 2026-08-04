Crisi nel Golfo Persico
Delhi: «Un cargo indiano attaccato e affondato nel Mar Rosso»
Un soldato yemenita nelle acque a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone
Il ministero degli esteri di New Delhi denuncia che «una nave commerciale battente bandiera indiana, l'Msv Faize Noore Oliya» ha subito «un attacco» ed «è affondata nel Mar Rosso al largo delle coste dello Yemen».
Stando a quanto scrive l'agenzia di stampa indiana Asian News International (ANI) sul proprio sito, il ministero della navigazione indiano ha indicato che «tutti i quattordici marinai a bordo (tra cui tredici cittadini indiani) sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera yemenita e condotti al porto di Mokha», sulle coste del Mar Rosso.