La maggioranza degli americani è convinta che il Congresso trarrebbe beneficio se la maggior parte dei suoi membri venisse sostituita in novembre. (Foto simbolica)
Keystone
Gli americani puntano a un cambio radicale del Congresso alle elezioni di metà mandato e vedono nel partito democratco la loro speranza. È quanto emerge da un sondaggio di Cnn a meno di 100 giorni dalle midterm.
I democratici hanno un vantaggio di otto punti sui repubblicani sulle intenzioni di voto e il 38% degli americani ritengono che se i liberal assumessero il controllo del Congresso la situazione del paese migliorerebbe a fronte di un 33% che ritiene peggiorerebbe.
La maggioranza degli americani è convinta che il Congresso trarrebbe beneficio se la maggior parte dei suoi membri venisse sostituita in novembre.