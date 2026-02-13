Donald Trump fa marcia indietro sul pedaggio del 20% a Hormuz, mentre continuano gli scambi di attacchi con l'Iran e la via d'uscita dal conflitto appare sempre più incerta. Sia Washington che Teheran cercano di affermare il controllo sullo Stretto, passaggio cruciale per le spedizioni di petrolio e gas, e i raid di mercoledì hanno segnato un ritorno agli intensi bombardamenti che avevano caratterizzato l'inizio della guerra più di quattro mesi fa.

Dopo aver minacciato una tassa su tutti i beni in transito per Hormuz, il presidente americano, a distanza di poche ore, ha fatto l'ennesimo clamoroso dietrofront.

La proposta, d'altra parte, era in contrasto con quanto dichiarato pubblicamente per mesi dai suoi più alti funzionari, il vice presidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. E cioè che l'amministrazione americana era contraria a qualsiasi tariffa o pedaggio in acque internazionali perché illegale.

«Sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medio Oriente, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari Stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti stessi», ha annunciato su Truth, sottolineando che gli investimenti «saranno ingenti ma, al contempo, straordinariamente vantaggiosi per loro e per il loro futuro».

Risale il prezzo del greggio

Più tardi, durante il bilaterale con il premier iracheno Ali al-Zaidi nello Studio Ovale, il commander-in-chief ha spiegato di aver ricevuto una serie di telefonate dagli emiri della regione, allarmati dal suo annuncio sulla nuova tassa.

«Mi hanno chiamato chiedendomi di investire negli Stati Uniti al posto dell'imposta del 20%», ha detto, ribadendo comunque come sia ingiusto che Washington debba proteggere Hormuz per «la Cina e altri paesi».

«Non mi dispiace farlo ma non è giusto».

Trump ha anche rivendicato che grazie agli Stati Uniti Hormuz è aperto, «tranne che per le navi e i porti iraniani colpiti dal blocco» e che il «petrolio scorre come mai prima».

In realtà, mercoledì i prezzi del greggio sono saliti al massimo dell'ultimo mese sulla scia della nuova escalation nella regione, con il Brent, punto di riferimento internazionale, arrivato a superare gli 87 dollari al barile.

Colpite tre petroliere

Gli attacchi incrociati su Hormuz, intanto, sono continuati tutta la notte.

Il ministero della difesa degli Emirati arabi uniti ha denunciato che le petroliere Mombasa e al-Bahiyah sono state colpite da due missili da crociera iraniani mentre transitavano nella rotta di navigazione meridionale dello Stretto, nelle acque territoriali dell'Oman.

L'attacco ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio indiano a bordo della Mombasa e il ferimento di altri otto, quattro dei quali in modo grave.

Le petroliere hanno subito danni a seguito di incendi scoppiati a bordo, successivamente domati.

Gli Emirati hanno condannato «questo flagrante attacco, considerato una grave e chiara violazione del diritto internazionale», avvertendo di «riservarsi il diritto di rispondere a questa escalation».

Qualche ora dopo una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che anche una delle sue petroliere è stata attaccata, sempre al largo dell'Oman, nelle prime ore del mattino.

La Stolt-Nielsen ha dichiarato in un comunicato che la Stolt Magnesium è stata colpita nel Mar Arabico all'incirca nello stesso momento in cui due petroliere degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite da missili da crociera iraniani.

L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine, ma tutto l'equipaggio a bordo della nave è risultato illeso.

Anche Teheran denuncia attacchi

Teheran da parte sua ha denunciato attacchi americani contro la città di Bushehr, nel sud dell'Iran, e nella parte occidentale della città portuale di Bandar Abbas, sempre nel sud.

Ha anche avvertito il presidente americano che risponderà in modo devastante se questi darà seguito alla minaccia di attaccare il sito nucleare di Kuh-e Kolang Gaz, soprannominato dagli USA «Pickaxe Mountain» (letteralmente «Montagna del piccone»).

«Se agirà in base alle sue minacce, daremo una risposta devastante e il prezzo da pagare saranno i soldati americani e i suoi partner regionali».