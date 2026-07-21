L'iniziativa è stata lanciata lo scorso 19 giugno da un gruppo di donne, dal partito Freie Liste (Lista libera) e dal suo movimento giovanile e ha tempo fino a fine luglio per raccogliere le 1000 firme necessarie. Gli iniziativisti hanno spiegato a Keystone-ATS di non avere dubbi sul fatto che l'obiettivo verrà raggiunto.

Al momento, nel Principato l'interruzione di gravidanza non è ammessa. Le donne che desiderano compiere questo atto possono recarsi all'estero, ma non possono parlarne sul territorio liechtensteiniano con un ginecologo e nessuna assicurazione sanitaria riconosce loro i costi sostenuti. «L'odierna situazione legale è caratterizzata da stigma e tabù e non rispecchia la situazione di numerose donne del nostro Paese», sostiene il comitato iniziativista.

Tuttavia il principe ereditario – e reggente di Stato – Alois ha il diritto di veto su qualsiasi decisione popolare e parlamentare e ha dichiarato al quotidiano «Liechtensteiner Vaterland» che intende farne uso in questo caso. A Keystone-ATS il suo Ufficio della comunicazione ha aggiunto che «il motivo principale è che nelle disposizioni relative all'interruzione di gravidanza non viene sufficientemente protetto il bene giuridico fondamentale della tutela della vita».

Non è la prima volta che il Liechtenstein si china su questa tematica: un'iniziativa popolare analoga era stata respinta dal 52% dei votanti nel 2011, dopo che già allora il principe ereditario aveva annunciato la sua contrarietà.

Un sondaggio condotto nelle scorse settimane dal Liechtenstein-Institut presso 1022 aventi diritto di voto ha però mostrato un tasso di approvazione al progetto pari al 62%.