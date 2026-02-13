Domenica Melania Trump ha assistito insieme al marito, al MetLife Stadium di New York, alla finale del Mondiale di calcio tra Spagna e Argentina. Al termine della partita, sui social network hanno iniziato a circolare alcuni commenti bizzarri sulla first lady degli Stati Uniti.

La vittoria della Spagna sull’Argentina nella finale dei Mondiali di calcio ha fatto molto discutere nelle ultime ore. Oltre al comportamento di alcuni giocatori argentini, ampiamente commentato, ad attirare l’attenzione è stata anche la presenza di Melania Trump.

Seduta accanto al marito Donald, la madre di Barron indossava un paio di occhiali da sole neri. Come riportato da «Gala», l’accessorio ha scatenato una valanga di reazioni sui social.

Alcuni utenti sono arrivati a sostenere che la donna al fianco del presidente statunitense non fosse in realtà sua moglie.

«Perché Melania indossa occhiali da sole neri dietro un vetro protettivo e sotto una copertura? È forse la falsa Melania insieme a Trump alla Coppa del Mondo FIFA?», si è chiesto un utente.

«Guardate attentamente Melania: è quella falsa», ha aggiunto un altro.

Non è la prima volta che Melania Trump finisce al centro di teorie stravaganti. A contribuire alla loro diffusione sono soprattutto i suoi frequenti cambiamenti di look e alcuni suoi atteggiamenti, che nel tempo hanno suscitato numerose critiche.