Dopo che nel maggio 2025 è stato reso noto che Joe Biden era affetto da cancro alla prostata, si è fatto il silenzio intorno all’83enne. Nel frattempo, il suo trattamento è stato completato, almeno per il momento, e il democratico può ora rispondere agli attacchi di Donald Trump in occasione di un evento di partito.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 27 giugno Joe Biden è intervenuto a Hanover, nel Maryland, in occasione di un evento organizzato dal partito democratico.

Narcisismo, corruzione, assalto al Campidoglio, politica estera ed economia: Biden non ha risparmiato critiche a Donald Trump.

Joe Biden non riesce a togliersi Donald Trump di torno: il presidente degli Stati Uniti in carica non fa che lamentarsi del suo predecessore.

Nel mondo del repubblicano è spesso Biden il responsabile quando le cose non vanno per il verso giusto, e lo continua a chiamare «Sleepy Joe».

Di recente Trump ha lanciato l'ennesima frecciatina al suo predecessore su Truth Social: sebbene il democratico lo abbia battuto nel 2020 e non si sia candidato contro di lui nel 2024, il newyorkese sostiene di averlo sconfitto.

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Ma ora l’ex presidente gli ha finalmente risposto per le rime dopo che, a seguito di una malattia, negli ultimi tempi è apparso più raramente sotto i riflettori.

Il democratico ha partecipato a un evento del suo partito ad Hanover, nello Stato del Maryland, e ha fatto i conti con il suo successore.

Il narcisismo di Trump, dal Kennedy Center alla Reflecting Pool

Biden ha criticato aspramente i «progetti vanitosi» di Trump: «Demolisce l’ala est della Casa Bianca per fare spazio alla sua sala da ballo? Intitola il Kennedy Center a se stesso. Costruisce un arco di trionfo per onorare se stesso. Ha persino assunto il suo personale addetto alla piscina per ristrutturare la Reflecting Pool».

«Caspita, che perdente», ha aggiunto l'ex presidente, suscitando l’entusiasmo del pubblico.

Il disastro di pubbliche relazioni legato alla Reflecting Pool, però, non è solo un segno di narcisismo e incompetenza, prosegue il democratico: «La corruzione! La corruzione sfacciata e palese».

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La corruzione: «Non prova alcun senso di vergogna»

«Da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump ha guadagnato miliardi di dollari. Per me è semplicemente incredibile. Non prova alcun senso di vergogna e, onestamente, è imbarazzante per il Paese. Ma a Trump non importa affatto. Guadagnare soldi grazie alla carica presidenziale è uno dei motivi per cui vuole diventare presidente», ha affermato Biden.

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L'assalto al Campidoglio

Il narcisismo e la corruzione, però, non sono ciò che lo infastidisce di più, ha spiegato Biden.

«Ciò che mi fa arrabbiare è che Trump voglia dare i soldi dei contribuenti – i vostri soldi – ai rivoltosi del 6 gennaio. È questo che vuole fare. Persone che hanno preso d’assalto il Campidoglio, che hanno aggredito la polizia e che volevano giustiziare il suo stesso vicepresidente [Mike Pence]».

Biden ha esclamato: «Mio Dio! Queste persone non meritano alcun risarcimento. Meritano di finire in prigione per molto, molto, molto tempo».

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La politica estera: «Preferisce Putin alla NATO»

Biden ha accusato Trump di «aver deliberatamente allontanato e distrutto la NATO», perché preferisce «Putin agli alleati dell’America»: secondo lui avrebbe «danneggiato la reputazione nazionale agli occhi del mondo più di qualsiasi altro presidente nella storia».

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L'economia

I sondaggi in vista delle elezioni di medio termine, le midterm, in autunno sono promettenti: per i democratici le cose stanno andando bene.

Ciò non è dovuto solo al fatto che sotto Trump l’inflazione è alta e che sono stati creati relativamente pochi nuovi posti di lavoro.

Questo porta i democratici a fare questa affermazione: «E, tra l’altro: avete notato che oggi gli americani dicono che l’economia sotto l’amministrazione Biden andava molto meglio che sotto Trump?».