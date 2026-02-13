Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive l'agenzia di stampa «DPA», citando un portavoce della Nato.

Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo, che tuttavia non è esploso.

Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina.

Si apprende intanto che un aereo DHL ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di martedì nei cieli sopra Lipsia.

Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale.

Lo riporta «Bild», dopo il ritrovamento del drone con esplosivo nello stesso scalo. Non è chiaro se le vicende siano legate.

Il governo federale, in conferenza stampa, ha anticipato che «le indagini sono in corso».

«L'aereo avrebbe dovuto atterrare a Lipsia, ma ha poi dovuto interrompere la manovra di atterraggio», ha dichiarato un portavoce del ministero dell'Interno tedesco in una conferenza stampa. «Ha quindi urtato un oggetto», ha aggiunto, precisando che in seguito è atterrato in sicurezza ad Hannover.