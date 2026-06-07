L'Ucraina, ha informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) su X, ha riferito che Kiev ha parlato di un attacco che «ha causato danni significativi all'edificio di ricezione del combustibile dell'impianto – tra cui alla facciata, alle finestre e alle porte – e anche gli edifici vicini sono stati colpiti dall'onda d'urto», ma «i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti».

Secondo Energoatom intorno alle 02.10, ora di Kiev, un drone russo ha attaccato il sito dell'impianto centralizzato di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito e, a seguito dell'attacco, l'edificio di ricezione dei contenitori è stato parzialmente distrutto. Energoatom ha chiarito che nell'edificio danneggiato non era stoccato combustibile nucleare esaurito.

L'Aiea riferisce che il suo team visiterà presto il sito per ispezionare i danni. Il direttore generale, Rafael Grossi, afferma che l'incidente «è fonte di profonda preoccupazione poiché si è verificato in un impianto che contiene grandi quantità di materiale nucleare, stoccato a pochi metri dall'edificio attaccato».

«Gli attacchi ai siti nucleari sono del tutto inaccettabili e in diretta violazione dei principi fondamentali di sicurezza nucleare, in particolare dei 7 pilastri indispensabili per la sicurezza nucleare durante un conflitto militare», ha affermato Grossi.